El Manchester United afronta un importante problema para confeccionar su alineación antes del crucial encuentro de Champions League contra el Atlético de Madrid. Los preparativos de Carrick para el viaje al Metropolitano se han visto seriamente alterados por una lista de lesionados cada vez más larga, con Luke Shaw y Kobbie Mainoo como las ausencias más destacadas en el entrenamiento del lunes por la mañana. La presencia de ambos en España sigue siendo muy incierta mientras el equipo médico supervisa su estado.

Está previsto que la decisión sobre si los dos viajarán a Madrid se tome a última hora de la tarde del lunes. El Manchester United llega a este encuentro crucial con la intención de dar continuidad a su buen comienzo en la Champions League, tras imponerse con comodidad por 4-0 al Sabah en su primer partido. Por su parte, el Atlético de Madrid busca recuperarse de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su debut.

Shaw y Mainoo no fueron los únicos ausentes en el grupo de 23 jugadores que se reunió en Carrington: Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui tampoco estuvieron, mientras que Matthijs de Ligt participó en la sesión mientras continuaba su recuperación.