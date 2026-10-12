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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Carrick, afectado por una crisis de lesiones: Shaw y Mainoo son duda para el duelo del Manchester United ante el Atlético de Madrid

L. Shaw
K. Mainoo
M. Carrick
Manchester United
Atlético Madrid vs Manchester United
Atlético Madrid
Liga de Campeones

Michael Carrick tiene el tiempo en contra para recuperar a sus jugadores clave mientras el Manchester United se prepara para un exigente viaje a la capital española con motivo de la Champions League. El equipo sufrió un duro revés en su última sesión en Carrington, ya que varias figuras del primer equipo seguían de baja.

  • Las ausencias en los entrenamientos generan preocupación por la convocatoria

    El Manchester United afronta un importante problema para confeccionar su alineación antes del crucial encuentro de Champions League contra el Atlético de Madrid. Los preparativos de Carrick para el viaje al Metropolitano se han visto seriamente alterados por una lista de lesionados cada vez más larga, con Luke Shaw y Kobbie Mainoo como las ausencias más destacadas en el entrenamiento del lunes por la mañana. La presencia de ambos en España sigue siendo muy incierta mientras el equipo médico supervisa su estado.

    Está previsto que la decisión sobre si los dos viajarán a Madrid se tome a última hora de la tarde del lunes. El Manchester United llega a este encuentro crucial con la intención de dar continuidad a su buen comienzo en la Champions League, tras imponerse con comodidad por 4-0 al Sabah en su primer partido. Por su parte, el Atlético de Madrid busca recuperarse de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su debut.

    Shaw y Mainoo no fueron los únicos ausentes en el grupo de 23 jugadores que se reunió en Carrington: Benjamin Sesko, Patrick Dorgu y Noussair Mazraoui tampoco estuvieron, mientras que Matthijs de Ligt participó en la sesión mientras continuaba su recuperación.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Carrick, preocupado por el estado de Sesko y Dorgu

    La situación de Sesko es especialmente preocupante para los aficionados del Manchester United, ya que el delantero está de baja por un problema en la espinilla, en una zona similar a la de la lesión que le impidió disputar los tres últimos partidos de la temporada pasada y toda la pretemporada.

    «Es una zona similar, pero no es exactamente lo mismo. Todavía estamos evaluando el problema para saber cuánto tiempo durará. Esperamos que se resuelva pronto, obviamente, pero ahora mismo aún no está del todo claro», dijo Carrick la semana pasada.

  • La profundidad defensiva, a prueba para la misión de Madrid

    En defensa, las noticias tampoco son mucho mejores para el equipo de la Premier League. Se espera que Dorgu esté de baja varias semanas tras sufrir una lesión en los isquiotibiales durante su concentración con Dinamarca, mientras que Mazraoui tuvo que abandonar la convocatoria de Marruecos el mes pasado tras sufrir un golpe contra Lesoto. Aunque se valoró convocarlo a última hora para el partido contra el Tottenham Hotspur, el defensa finalmente no entró en la lista.

    Pese a la larga lista de bajas, en el grupo que se entrenó sí estuvieron jugadores experimentados como Harry Maguire y Lisandro Martinez, junto a jóvenes como Harry Amass y Ayden Heaven.

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  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Dinámicas opuestas en las competiciones nacionales

    Los dos equipos llegan a este duelo europeo en momentos muy diferentes. El Manchester United atraviesa una mala racha y no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos entre todas las competiciones: perdió ante el Manchester City y el Brighton, derrota esta última que supuso su eliminación de la Copa de la Liga inglesa, y empató con el Fulham y el Tottenham en la Premier League. En cambio, el Atlético de Madrid atraviesa un gran momento tras ganar sus últimos cuatro partidos frente a la Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid y Alavés.

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