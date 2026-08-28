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¿Carrera efímera en el Arsenal? Un fichaje veraniego del Arsenal, vinculado con una sorprendente salida apenas semanas después de incorporarse a la plantilla de Mikel Arteta
La sorprendente salida de Meslier está sobre la mesa
El nuevo portero del Arsenal podría estar cerca de salir apenas unas semanas después de llegar al club procedente del Leeds United, tras haber disputado solo 45 minutos con el Arsenal.
Según una información de Foot Mercato, el Marsella ha identificado a Meslier como un objetivo prioritario antes de que se cierre el mercado de fichajes. El gigante francés busca un nuevo guardameta tras perder a su portero titular, Geronimo Rulli, que recientemente se marchó para fichar por el Manchester City.
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La despiadada renovación de plantilla de Arteta
Arteta se ha mostrado proactivo en el mercado este verano mientras busca construir sobre el éxito de Arsenal en la Premier League y recortar distancias en Europa tras su derrota ante el PSG en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada. El Arsenal ha gastado mucho para mantenerse en la cima, asegurando el fichaje del centrocampista del Newcastle United Bruno Guimaraes por una cantidad de 75 millones de libras para reemplazar al saliente Christian Norgaard.
Sin embargo, la situación de la portería sigue siendo compleja en el Emirates. Meslier se encuentra actualmente como la tercera opción por detrás del indiscutible número uno David Raya y del ex del Chelsea Kepa Arrizabalaga. Aunque fue incorporado para ofrecer una cobertura de alto nivel, la falta de un camino claro hacia el primer equipo ha abierto la puerta para que el Marsella haga su movimiento.
Reavivar una carrera estancada
El traslado a Marsella podría ofrecer a Meslier la regularidad que le faltó la pasada temporada. Durante la anterior campaña del Leeds, el francés perdió su condición de número uno indiscutible y no llegó a disputar ni un solo partido en la Premier League. En su lugar, la portería se repartió entre Lucas Perri y Karl Darlow, este último trasladado desde entonces al Manchester United.
El interés del Marsella llega en un momento de transición para el club francés. Aunque Jeffrey De Lange fue titular en su primer partido de la temporada, existen informaciones generalizadas de que también podría salir antes de que se cierre el mercado. Eso dejaría una vacante para que Meslier la ocupe y le brindaría los minutos habituales en la máxima categoría que es poco probable que reciba en el Arsenal.
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Últimos días del mercado de fichajes
Mientras el reloj avanza hacia el cierre del mercado, el Arsenal debe decidir si puede permitirse dejar salir a Meslier tan poco después de su llegada. Aunque tiene profundidad en esa posición, perder a un portero veterano le dejaría potencialmente corto de efectivos si David Raya o Kepa sufrieran alguna lesión.
Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Meslier. En el Arsenal, el objetivo sigue siendo perfilar una plantilla capaz de defender su corona nacional y lanzar otra ofensiva seria en la Champions League. Que Meslier siga formando parte de ese camino o se convierta en una nota a pie de página en la historia del club depende de la rapidez con la que el Marsella pueda formalizar su interés.
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