Carrarese-Spezia: cuatro expulsados y los bianconeri terminaron el partido con ocho jugadores: el relato

Tras los partidos de ayer, la 33.ª jornada de la Serie B concluyó hoy con los otros ocho encuentros que cerraron esta ronda del campeonato: el último partido de hoy fue el duelo entre el Carrarese y el Spezia, en el que pasó de todo. Un derbi disputado con mucho nerviosismo sobre el terreno de juego, un ritmo trepidante y los ánimos a flor de piel. Cuatro goles, un penalti fallado y cuatro expulsados, entre ellos tres del Spezia, que terminó el partido con ocho hombres; el Carrarese ganó el partido por 3-1 y se acerca a la zona de play-off, mientras que los bianconeri, con esta derrota, caen al penúltimo puesto de la clasificación, superados por el Pescara.