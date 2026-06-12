Carnevali se despide del Sassuolo: «Una familia, un hogar»

El ya exdirectivo neroverde, a través de los canales oficiales del club emiliano, añade: «Doy las gracias al presidente, al club y a la afición por estos años llenos de emociones. Siempre he visto al Sassuolo como una familia con valores sólidos que guían su pasado, presente y futuro. Seguirá siendo una parte importante de mi vida y de mi carrera. Les deseo un futuro lleno de satisfacciones y nuevos éxitos».



