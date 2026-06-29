Giovanni Carnevali, nuevo consejero delegado y director general de la Juventus, habló en la zona mixta de Rímini sobre el mercado de fichajes: «En la Juve se siente una mezcla de emociones y responsabilidad. Hay mucho por construir, debemos trabajar duro y hacer las cosas bien».
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Carnevali: «Nunca he hablado con Vlahovic. Kolo Muani y el portero son prioritarios; me gustan Dibu y Muharemovic. ¿Lucumi? No a esas cifras»
KOLO MUANI Y EL PORTERO
«¿Kolo Muani y un portero como objetivos de la Juventus? Son piezas clave, pero no basta: debemos trabajar con calma. Hoy se exigen condiciones muy elevadas, no podemos fallar. Kolo Muani es una opción; llevamos tiempo hablando de él y estamos mejorando la relación con el PSG, pero las condiciones deben ser adecuadas. Cerrar estas negociaciones nunca es fácil. Sabemos hacia dónde queremos ir».
DIBU Y VICARIO
«¿Dibu Martínez para la portería? Es un portero experimentado y valioso, titular con Argentina. Es una buena opción, pero analizamos otros perfiles. Vicario nos interesa, al igual que otros jóvenes. No tenemos prisa; tenemos tiempo para elegir al jugador adecuado para la Juventus y que quiera venir».
MIRETTI
«¿Miretti al Bolonia? No creo que sea fácil cerrar el fichaje. Confiamos en su valor y no veo las condiciones para traspasarlo. No tenemos que vender ahora».
LUCUMI
«Tiene una cláusula de 28 millones; es un jugador importante y puede resultar interesante, pero no en estas condiciones».
VLAHOVIC
«Nunca he hablado con él. Hoy no lo tenemos en cuenta, pero mañana podría ser un futbolista importante».
MUHAREMOVIC
«Lo conozco bien: sabemos su valor y tiene futuro. Consideraremos las ofertas, pues aún lo tenemos al 50 %. Lo seguimos de cerca y podría interesar a la Juventus».