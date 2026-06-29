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Carnevali Grafica Juve

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Carnevali: «Nunca he hablado con Vlahovic. Kolo Muani y el portero son prioritarios; me gustan Dibu y Muharemovic. ¿Lucumi? No a esas cifras»

Juventus

Declaraciones del director general de la Juventus sobre fichajes y salidas.

Giovanni Carnevali, nuevo consejero delegado y director general de la Juventus, habló en la zona mixta de Rímini sobre el mercado de fichajes: «En la Juve se siente una mezcla de emociones y responsabilidad. Hay mucho por construir, debemos trabajar duro y hacer las cosas bien».




  • KOLO MUANI Y EL PORTERO

    «¿Kolo Muani y un portero como objetivos de la Juventus? Son piezas clave, pero no basta: debemos trabajar con calma. Hoy se exigen condiciones muy elevadas, no podemos fallar. Kolo Muani es una opción; llevamos tiempo hablando de él y estamos mejorando la relación con el PSG, pero las condiciones deben ser adecuadas. Cerrar estas negociaciones nunca es fácil. Sabemos hacia dónde queremos ir».



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  • DIBU Y VICARIO

    «¿Dibu Martínez para la portería? Es un portero experimentado y valioso, titular con Argentina. Es una buena opción, pero analizamos otros perfiles. Vicario nos interesa, al igual que otros jóvenes. No tenemos prisa; tenemos tiempo para elegir al jugador adecuado para la Juventus y que quiera venir».




  • MIRETTI

    «¿Miretti al Bolonia? No creo que sea fácil cerrar el fichaje. Confiamos en su valor y no veo las condiciones para traspasarlo. No tenemos que vender ahora».



  • LUCUMI

    «Tiene una cláusula de 28 millones; es un jugador importante y puede resultar interesante, pero no en estas condiciones».



  • VLAHOVIC

    «Nunca he hablado con él. Hoy no lo tenemos en cuenta, pero mañana podría ser un futbolista importante».



  • MUHAREMOVIC

    «Lo conozco bien: sabemos su valor y tiene futuro. Consideraremos las ofertas, pues aún lo tenemos al 50 %. Lo seguimos de cerca y podría interesar a la Juventus».