A pocas semanas de la apertura oficial del mercado de fichajes de verano de 2026, la Juventus anuncia un cambio directivo: la salida de mutuo acuerdo del director general Damien Comolli y la llegada de Giovanni Carnevali, procedente del Sassuolo. Una incorporación clave para los bianconeri, que suman experiencia directiva mientras se define si cambiarán las estrategias de mercado y cómo. Carnevali heredará las operaciones ya iniciadas por Comolli.
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Carnevali llega a la Juventus en lugar de Comolli: ¿qué implica para Vlahovic? El nuevo panorama
¿QUÉ PUEDE CAMBIAR PARA VLAHOVIC?
El futuro de Dusan Vlahovic podría cambiar: hace unos días, el delantero serbio y la Juventus se separaron a la espera de la fecha oficial de vencimiento del contrato, fijada para el 30 de junio. Las negociaciones de renovación las llevaba Comolli, quien ya no está. Aún hay diferencia entre oferta y demanda, pero se espera que Carnevali reabra la negociación en los próximos días.
LA NUEVA JUVENTUS
Los próximos meses serán decisivos para la nueva Juventus, sobre todo fuera del campo. En esta especie de revolución, hay que estar atentos al futuro de François Modesto y Marco Ottolini; se filtró que la posición de Giorgio Chiellini es firme y podría tener un papel cada vez más central en las decisiones fuera del terreno de juego. En cuanto a los jugadores, además de Vlahovic, no se esperan cambios en las negociaciones por Dibu Martínez, con quien se busca un acuerdo antes de presentar una oferta al Aston Villa.