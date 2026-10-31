Un partido dentro del partido. BordoCam, la sección de Dazn, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Tampoco faltaron escenas y estallidos de ira en la dura y contundente derrota de la Juventus a domicilio ante el Genoa en el Ferraris, que en parte explican el mal momento de la Juventus.

La tranquilidad previa al partido, con la rueda de prensa conjunta, pronto se desvanece y da paso a la furia, primero de Spalletti y, finalmente, del consejero delegado Carnevali y de los aficionados, que corean el nombre de Antonio Conte.