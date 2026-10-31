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Juventus Inside Spalletti Carnevali 2 1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Carnevali, furioso: «¿Pero cómo co*** se puede hacer eso?». Spalletti, decepcionado: «¡Pasa ese balón!». El enfado con Cambiaso y Kalulu y los aficionados que claman por «ANTONIO» para volver a ganar: los entresijos del Genoa-Juventus

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Génova vs Juventus

BordoCam en DAZN revela los entresijos de la durísima derrota de la Juventus ante el Genoa.

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Un partido dentro del partido. BordoCam, la sección de Dazn, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Tampoco faltaron escenas y estallidos de ira en la dura y contundente derrota de la Juventus a domicilio ante el Genoa en el Ferraris, que en parte explican el mal momento de la Juventus.

La tranquilidad previa al partido, con la rueda de prensa conjunta, pronto se desvanece y da paso a la furia, primero de Spalletti y, finalmente, del consejero delegado Carnevali y de los aficionados, que corean el nombre de Antonio Conte.

  • LA RABIA CON DOUGLAS LUIZ Y LOS MOVIMIENTOS DE DE ROSSI

    Al inicio del partido, De Rossi mueve a Vitinha y Baldanzi hacia el sector centroizquierdo para romper la línea de Gatti y Bremer, a quienes se les pide, sin éxito, que salgan a marcar al mediapunta italiano.

    Spalletti se enfada varias veces con Douglas Luiz y le pide que adelante su posición, pero, si el brasileño lo hace, deja desprotegido precisamente a Baldanzi. Así nace el gol del 1-0, entre los gritos de Spalletti a su equipo: «¡Tenéis que salir!».

  • CAMBIASO Y KALULU Y LA DECEPCIÓN DE SPALLETTI

    Cambiaso y Kalulu fueron los dos jugadores con los que más se enfadó Spalletti. Primero, por el error del italiano en el 1-0; después, por las decisiones del francés al contraataque y por la ocasión que desperdició el ex del Genoa en ataque («¿Pero era un centro o un disparo?»).

    Mientras Spalletti intenta resolver tácticamente el problema que supone Baldanzi con un «Tenemos que cambiar a Sarr por Douglas, porque aquí Douglas nunca llega», Kalulu pierde un balón dividido en su propia área y Baldanzi marca el gol. Spalletti, una vez más, se enfada y se gira hacia su banquillo con una mirada de decepción.

  • «¡PERO PASA EL BALÓN!»

    En la segunda parte, los cambios de Spalletti acaban por agotar la paciencia del entrenador: primero Boga, luego Cabal y, sobre todo, Zhegrova fallan pases sencillos, toman malas decisiones y no se abren como él les indica.

    Y cuando Zhegrova vuelve a perder el balón al intentar un regate sin éxito y propicia un contraataque del Genoa, Spalletti suelta un contundente: «¡Pero pasa el balón!»

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  • LA RABIA DE CARNEVALI

    Y en la tribuna la situación no es muy diferente: primero las cámaras muestran a Giorgio Chiellini, casi incrédulo y con las manos en la cara; después enfocan al consejero delegado Giovanni Carnevali, que resopla ante otra ocasión desaprovechada.

    Y hacia el final, tras otro error más, las cámaras enfocan precisamente al consejero delegado de la Juventus, que parece decir: «¿Pero cómo ca*** se puede jugar así?»

  • La afición pide a Conte

    Y al pitido final, después de que el lanzamiento de falta de Koopmeiners se estrellara en el larguero, los aficionados de la Juventus desplazados, ante sus jugadores inmóviles e incrédulos en el centro del campo, deciden mostrar una pancarta sencilla pero eficaz que pide el regreso de Antonio Conte: «Solo 7 letras para volver a ganar: ANTONIO»

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