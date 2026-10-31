Un partido dentro del partido. BordoCam, sección de Dazn, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Tampoco en la dura y abultada derrota de la Juventus a domicilio ante el Genoa en el Ferraris faltaron escenas y arrebatos que, en parte, explican el mal momento de la Juventus.

La tranquilidad previa al partido, con la rueda de prensa conjunta, se desvanece pronto y da paso a la furia, primero de Spalletti y, finalmente, a la del consejero delegado Carnevali y de los aficionados que corean el nombre de Antonio Conte.