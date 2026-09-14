Carnevali, cuántos entrenadores ha tenido en el Sassuolo: dos destituciones, todos los nombres

Eusebio Di Francesco de 2014 a 2017 (resuelve su contrato para irse a la Roma)

Christian Bucchi del 20 de junio de 2017 al 27 de noviembre de 2017 (destituido)

Giuseppe Iachini del 27 de noviembre de 2017 al 5 de junio de 2018 (rescisión de mutuo acuerdo)

Roberto De Zerbi del 13 de junio de 2018 al 16 de mayo de 2021 (decide marcharse)

Alessio Dionisi del 16 de junio de 2021 al 25 de febrero de 2024 (destituido)

Davide Ballardini del 1 de marzo de 2024 al final de la temporada 2023/24 (fin de contrato)

Fabio Grosso del 3 de junio de 2024 al 4 de junio de 2026 (rescisión de mutuo acuerdo)