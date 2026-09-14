Carnevali, cuántos entrenadores ha tenido en el Sassuolo: dos destituciones, todos los nombres

Tras la derrota de la Juventus contra el Sassuolo, el consejero delegado del club neroverde, Giovanni Carnevali, entrevistado por Radio Rai, habla de su manera de gestionar a los entrenadores: "Cambiar de entrenador no va con mi espíritu, debemos intentar planificar y construir, hay que dar tiempo y tener paciencia, sabiendo que habrá que tragarse algún trago amargo". Y sobre Luciano Spalletti: "Es un entrenador extraordinario, uno de los mejores en absoluto".
En su etapa en el Sassuolo, que duró 12 temporadas, en el Sassuolo, Carnevali tuvo 7 entrenadores, con dos cambios por destitución. A continuación, la lista, recogida por Sportmediaset.