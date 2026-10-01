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Emanuele Tramacere
Traducido por

Carnevali: «Conte gusta a todos, pero nunca ha sido ni es una opción nuestra. Spalletti necesita continuidad»

Juventus
L. Spalletti
A. Conte

El consejero delegado de la Juventus cerró la puerta al gran ex que la afición había pedido a gritos.

Durante su extensa intervención desde el escenario del Festival dello Sport de Trento organizado por la Gazzetta dello Sport, el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, dejó muchísimas reflexiones y temas sobre el presente y el futuro de la Juventus.

Desde la obligación económica de regresar a la Champions League hasta los motivos del fichaje de Alajbegovic (con una pulla más o menos voluntaria al Inter), el ex consejero delegado del Sassuolo explicó el plan estratégico puesto en marcha en la Continassa, un plan que no prevé y nunca ha previsto el regreso a Turín del ex más aclamado por todos los aficionados: Antonio Conte.

  • «Conte nunca ha sido una opción para nosotros»

    «Conte es un amigo, un entrenador top, de grandísimo nivel, pero no es una opción que contemplemos y nunca lo ha sido»

  • Spalletti necesita continuidad

    «Hoy necesitamos continuidad. Spalletti también cuenta con un cuerpo técnico muy preparado. También hay unión, estar cerca sirve sobre todo cuando las cosas van mal. Luego lo que cuenta es el campo: las palabras no cuentan para nada.


    He visto a muchos entrenadores, él es capaz, enseña. Necesitamos técnicos como él. Me gustaría traeros a ver un entrenamiento. Tiene su carácter, como no podía ser de otra manera. Cada uno es diferente a los demás. Tiene unas ganas enormes de ganar»

  • Conte gusta a todos, pero también Spalletti

    «Sé que Conte es un entrenador del agrado de todos, de muchos, pero creo que también Spalletti gusta a muchos».

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