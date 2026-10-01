Durante su larga intervención desde el escenario del Festival dello Sport de Trento organizado por la Gazzetta dello Sport, el consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, dejó muchísimas reflexiones y temas sobre el presente y el futuro de la Juventus.

Empezando por la obligación económica de volver a la Champions League y pasando por los motivos del fichaje de Alajbegovic (con un dardo más o menos voluntario al Inter), el ex consejero delegado del Sassuolo explicó el plan estratégico puesto en marcha en la Continassa, un plan que no prevé ni ha previsto nunca el regreso a Turín del ex más aclamado por todos los aficionados: Antonio Conte,





Pronóstico y cuotas de Francia-Italia: ¿otra victoria para Mancini?