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Carlos Queiroz protagoniza un sorprendente regreso para dirigir a Ghana solo unas semanas después de dimitir
Regreso sorpresa de Queiroz
Queiroz ha sido reelegido como seleccionador de Ghana, menos de dos meses después de dejar el cargo. El técnico, de 73 años, dimitió en julio tras la campaña de Ghana en el Mundial, al declarar que ponía fin a su etapa con la selección.
Su primera etapa duró menos de tres meses, ya que originalmente fue contratado en abril para sustituir al destituido Otto Addo. Sin embargo, el veterano técnico ha regresado ahora de forma rápida e inesperada al banquillo.
La GFA apuesta por la experiencia técnica
La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) confirmó el jueves que Queiroz ha aceptado asumir un nuevo mandato como entrenador. El organismo rector expresó su total confianza en su capacidad para hacer avanzar al equipo tras un breve periodo de incertidumbre.
«La Federación de Fútbol de Ghana (GFA) se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Carlos Queiroz para su nombramiento como seleccionador de las Black Stars para la próxima fase del programa del equipo», se leía en un comunicado oficial.
«La GFA cree que la amplia experiencia internacional de Queiroz, sus conocimientos técnicos y su conocimiento de las Black Stars le sitúan en una posición inmejorable para dirigir al equipo en este nuevo capítulo.
«Se anunciarán más detalles sobre el nuevo mandato y el próximo programa de las Black Stars a su debido tiempo, mientras la GFA y el entrenador Queiroz centran su atención en construir una nueva etapa exitosa para Ghana en la escena internacional».
Un auténtico veterano internacional
Ghana representa la novena selección internacional que Queiroz ha dirigido a lo largo de una dilatada carrera como entrenador. Anteriormente llevó a Irán a las tres últimas fases finales de la Copa del Mundo y condujo a Portugal hasta los octavos de final de la edición de 2010.
También ha estado al frente de Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Egipto, Qatar y Omán. Durante su breve primera etapa con Ghana, supervisó una dramática victoria por 1-0 en la fase de grupos ante Panamá, sellada con un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo añadido. Después llegaron un empate sin goles contra Inglaterra y una derrota por 2-1 ante Croacia.
A nivel de clubes, Queiroz fue célebremente el asistente de confianza de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, ayudando a conquistar tres títulos de la Premier League y la Champions League de 2008. También pasó una temporada de gran repercusión como entrenador del Real Madrid en la campaña 2003-04.
- AFP
Entrando directamente de nuevo
Queiroz no tendrá que esperar mucho para retomar sus funciones en la banda. La GFA confirmó que su nuevo mandato como seleccionador comienza oficialmente durante la ventana internacional de este mes. Ghana buscará reintegrar rápidamente la filosofía táctica del técnico de 73 años mientras se reagrupa tras su eliminación en el Mundial. Ahora, Queiroz tiene la misión de estabilizar la selección y construir una base sólida de cara a sus próximos compromisos.
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