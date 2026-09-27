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Parma Calcio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Carlos Cuesta, exasistente de Mikel Arteta, deja el Parma de mutuo acuerdo tras importantes desacuerdos sobre el proyecto

C. Cuesta
M. Arteta
Parma Calcio 1913
Arsenal
Serie A
Premier League

Carlos Cuesta, que anteriormente ejerció como asistente de Mikel Arteta en el Arsenal, ha dejado oficialmente su cargo como entrenador del Parma de mutuo acuerdo. El técnico español, de 31 años, se marcha del conjunto italiano tras una ruptura total de las relaciones por la estrategia de fichajes del club y su proyecto de futuro, y deja al equipo en la 13.ª posición de la clasificación después de cinco partidos.

  • Confirmada la rescisión de mutuo acuerdo

    El Parma ha anunciado oficialmente la salida de Cuesta, lo que le convierte en el segundo entrenador de la Serie A que deja su cargo esta temporada, después de que Fabio Grosso fuera destituido por la Fiorentina a principios de septiembre.

    La decisión llega tras un mal inicio de la presente campaña, en la que el equipo sumó solo cuatro puntos en sus primeros cinco partidos de liga y sufrió una eliminación temprana en la Coppa Italia. La separación con efecto inmediato se acordó tras una reunión de emergencia, poniendo fin de forma abrupta a la etapa del entrenador que pasó cinco temporadas en el Arsenal.

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    Desacuerdos sobre el proyecto futuro

    Según se informa, el rápido deterioro de las relaciones de Cuesta con la cúpula del Parma se debe a importantes diferencias de visión sobre el proyecto de futuro. Las discrepancias sobre la estrategia en el reciente mercado de fichajes acabaron provocando la rescisión de mutuo acuerdo. El club emitió un comunicado sobre la salida, explicando los motivos de la repentina decisión.

    «Tras una reunión en las últimas horas, se acordó que ya no existían las condiciones entre las partes para continuar la relación profesional», decía la comunicación oficial, confirmando el final inmediato de su etapa en Italia.

  • Una etapa histórica como entrenador

    Antes de llegar a Italia, Cuesta pasó cinco temporadas trabajando estrechamente a las órdenes de Arteta como entrenador asistente en el Arsenal, desde agosto de 2020 hasta junio de 2025. Poco después se hizo cargo del Parma y se marcha tras haber dirigido 48 partidos en todas las competiciones. Durante su etapa al frente del equipo, sumó 15 victorias, 13 empates y 20 derrotas. Cuesta hizo historia la temporada pasada al guiar al equipo hasta la 12.ª posición, consolidándose como el segundo entrenador más joven de la historia de la máxima categoría italiana. Su etapa concluye esta temporada tras una victoria final sobre el Genoa.

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  • Carlos Cuesta ParmaGetty Images

    ¿Qué será lo siguiente para Cuesta?

    A pesar de un inicio complicado en la presente campaña, Cuesta sigue siendo un joven entrenador muy bien valorado en toda Europa. Según se informa, rechazó varias ofertas de clubes extranjeros durante el verano para quedarse en Italia. Ahora, como agente libre, el exasistente del Arsenal está abierto a iniciar una nueva etapa y explorar nuevas oportunidades como entrenador.

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