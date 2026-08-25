El Manchester United ha cerrado el fichaje de Baleba por una cantidad inicial de 65 millones de libras, con otros 5 millones de libras en posibles variables. El jugador, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años que incluye una opción para ampliarlo 12 meses más.

El centrocampista completó el reconocimiento médico el sábado, mientras sus nuevos compañeros sufrían una derrota por 2-0 a domicilio ante el Hull City en su primer partido de la temporada de la Premier League. El Manchester United llevaba tiempo siguiendo al jugador y esta última incorporación completa con éxito una remodelación del centro del campo en la que ya se habían sumado al club Andrey Santos y Youri Tielemans.