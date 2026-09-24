¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Carlos Alcaraz Real Madrid Jude Bellingham Federico ValverdeGetty Images
Muhammad Zaki
Traducido por

Carlos Alcaraz «sufre» viendo al Real Madrid mientras la superestrella del tenis identifica el fallo clave del equipo de Jose Mourinho

Real Madrid
Primera División
J. Mourinho

La superestrella del tenis y madridista de toda la vida Carlos Alcaraz ha hecho una valoración tajante del difícil inicio de temporada del Real Madrid con Jose Mourinho. El campeón de Grand Slam en múltiples ocasiones confesó sentir cierta inquietud al ver a su querido club luchar por encontrar regularidad en las primeras fases de la campaña de La Liga.

  • Inicio irregular del Madrid de Mourinho

    La segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid ha dejado resultados dispares en las primeras semanas de la nueva temporada. El Real Madrid ha tenido dificultades para encontrar un ritmo constante, alternando destellos de brillantez con actuaciones deslavazadas y complicadas.

    Los recientes tropiezos contra el Real Betis y el rival local Atlético de Madrid han aumentado la presión inicial sobre el técnico portugués. La derrota por 2-1 en el Metropolitano dejó al descubierto evidentes vulnerabilidades tácticas, ya que su rendimiento general estuvo muy por debajo a pesar de las polémicas decisiones arbitrales en contra del equipo visitante.

    Estos puntos perdidos han permitido al eterno rival, el Barcelona, tomar la iniciativa en la carrera por el título. El conjunto catalán ya ha construido una sólida ventaja de seis puntos en lo más alto de la clasificación, lo que obliga al Madrid a remar a contracorriente mucho antes de lo previsto.


    • Anuncios
  • Laver Cup 2026 - PreviewsGetty Images Sport

    Alcaraz habla sobre las dificultades del Madrid

    En declaraciones a Stats Perform antes de la Laver Cup de Londres, Alcaraz compartió su frustración por el momento de forma actual del club de su infancia. «Ahora mismo sufro viendo los partidos porque nunca sabes qué va a pasar», admitió el ganador de múltiples Grand Slam. «Yo diría que hace falta un poco más de intensidad».

    Aunque reconoció el enorme nivel de la plantilla, la estrella del tenis sugirió que las piezas individuales aún no están funcionando como una unidad cohesionada bajo Mourinho. «Son el Real Madrid, grandes jugadores, con talento», señaló, aunque enseguida añadió un matiz sobre su rendimiento colectivo. «Ahora mismo veo a otros equipos haciéndolo mejor. Como equipo, pueden hacerlo mejor. Tienen que pulir algunas cosas».


  • La fortaleza física ya no oculta los fallos tácticos

    La petición de Alcaraz de aumentar la intensidad pone de relieve una paradoja evidente en la estructura actual del Madrid. Mourinho ha armado una sala de máquinas en el centro del campo con una enorme potencia física, con jugadores poderosos como Aurelien Tchouameni y el capitán del club, Federico Valverde.

    Sin embargo, ese atletismo en bruto no se está traduciendo en las métricas de carrera. El Real Madrid es actualmente el colista de La Liga en distancia total recorrida, distancia de alta intensidad y acciones de alta intensidad. Este bajón estadístico ha dejado al equipo muy expuesto en los momentos de transición.

    Cuando los partidos se rompen, como se vio en la reciente derrota en el derbi, al Madrid le cuesta imponerse. En consecuencia, su indudable talento ofensivo individual no está logrando asegurar un control colectivo sobre los partidos.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El parón internacional ofrece un reinicio crucial

    Mourinho y su cuerpo técnico deben aprovechar el próximo parón internacional para abordar estos problemas estructurales tan arraigados. Con el Barcelona marcando ya un ritmo implacable en lo más alto de la clasificación, el Madrid no puede permitirse más tropiezos cuando se reanude la competición doméstica. Ahora debe encontrar la manera de unir su enorme calidad individual en un bloque cohesionado y trabajador. Si el Real Madrid no logra aumentar su intensidad colectiva, la brecha en la lucha por el título podría ampliarse rápidamente.

Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL