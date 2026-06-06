Como era de esperar, las críticas de Ronaldinho afectaron a los jugadores de Brasil, sobre todo a Raphinha, pero no hicieron nada para demostrar que el campeón del mundo se equivocaba. Al contrario, la Seleção tuvo una actuación pésima en la Copa América de 2024: quedó eliminada en los penaltis ante Uruguay en cuartos de final, tras ganar solo uno de sus cuatro partidos.

Sorprendentemente, el seleccionador Dorival conservó su cargo hasta marzo de 2025, cuando fue destituido tras perder 4-1 en casa ante Argentina en un partido de clasificación mundialista.

En ese contexto, la llegada de Ancelotti se vio como el revulsivo que Brasil necesitaba, sobre todo tras el escándalo de corrupción que envolvió a la CBF.

«Es una declaración al mundo de que estamos decididos a recuperar el primer puesto del podio», declaró Rodrigues en mayo. «Es el mejor entrenador de la historia y ahora está al frente del mejor equipo del planeta. Juntos, escribiremos nuevos y gloriosos capítulos para el fútbol brasileño».

No todos celebraron su llegada: algunos exjugadores lamentaron que se buscara un técnico extranjero por falta de candidatos locales.

Sin embargo, los campeones mundiales Carlos Alberto Parreira y Luiz Felipe Scolari lo recibieron con los brazos abiertos —literalmente en el caso de Scolari, quien asistió a su presentación—, y hasta Ronaldinho salió de su retiro para volver a subirse al carro de Brasil.

«Hemos trabajado juntos y lo conozco bien», afirmó el emblemático “10” sobre su antiguo técnico en el Milan. «Es una buena decisión de la federación. Como brasileño, estoy contento y espero que haga un gran trabajo en el próximo Mundial».

A pocos meses del torneo, aún no hay certezas sobre su éxito.