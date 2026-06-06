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Mark Doyle

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Carlo Ancelotti y Brasil: ¿pareja perfecta para el Mundial, o la Seleção tiene tantas carencias que ni su técnico puede marcar la diferencia?

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Brasil pasa por un mal momento. El estado físico de Neymar lleva meses dividiendo al país. Aun así, muchos brasileños creen que la Seleção no puede ganar el Mundial sin un delantero de 34 años que, desde 2023, no está en forma ni rinde lo suficiente para jugar con su selección.

El excentrocampista Felipe Melo afirmó que, incluso con una sola pierna, Neymar seguiría siendo la mejor opción de Brasil para el puesto de número 10, lo que refleja la escasa confianza en el resto de los delanteros del país.

Sin embargo, el éxito de Brasil en 2026 no depende de su máximo goleador, sino de Carlo Ancelotti, uno de los mejores entrenadores de la historia y quizá el único capaz de llevar a una Seleção por debajo de su nivel a un sexto título mundial.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Muy solicitado

    Ancelotti lleva años siendo el entrenador soñado por Brasil. «Goza de un respeto unánime entre los jugadores», declaró a Reuters el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, en 2023, «no solo Ronaldo Nazario o Vinicius Junior, sino todos los que han jugado a sus órdenes».

    Le admiro por su honestidad y coherencia; es un entrenador de primer nivel con numerosos logros.

    Además, es favorito de la afición: dondequiera que voy en Brasil, en todos los estadios, es el primer nombre que me piden los seguidores, que lo admiran por su trayectoria impecable.

    “Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y ya veremos si podemos hacerlo realidad mientras buscamos al nuevo seleccionador de Brasil”.

    Los jugadores compartían ese entusiasmo: Ederson bromeó con eliminar al Madrid en la Champions para que Ancelotti llegara antes a Brasil.

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  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Una nueva aventura

    Ancelotti admitió que en el vestuario del Madrid, donde están Casemiro, Vinicius, Éder Militão y Rodrygo, se había hablado mucho de la posibilidad de que él sustituyera a Tite como seleccionador de la Seleção.

    «Somos amigos», explicó el italiano, «así que bromean y se ríen mucho. Pero la realidad es otra: tengo contrato hasta 2024». Cumplió ese acuerdo y lo prorrogaría hasta 2026, lo que pareció acabar con las esperanzas de Brasil de que dirigiera su campaña en el Mundial.

    Sin embargo, en el fútbol todo cambia rápido, sobre todo en el Bernabéu: tras la temporada 2024-25 sin títulos, Florentino Pérez optó por renovar.

    Ancelotti no se mostró resentido: «Si alguien me hubiera dicho que ganaríamos 11 trofeos en cuatro años, lo habría firmado con sangre. Este año no fue bueno, pero el periodo fue inolvidable.

    No me arrepiento de nada; fue bonito mientras duró, pero todo termina. El fútbol, como la vida, es una aventura que un día acaba. Y ya tenía otra aventura esperándole.

  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Un Brasil aburrido

    El fútbol internacional era la última frontera para Ancelotti, quien había conquistado Europa en cinco ocasiones (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid) y es el único técnico que ha ganado las cinco grandes ligas.

    Tampoco había un reto mayor que Brasil, en todos los sentidos. Los pentacampeones del mundo no levantaban el trofeo desde 2002 y atravesaban una mala racha.

    El problema no era solo que dejaran de ganar, sino que perdían su identidad: el «Jogo Bonito» se había vuelto aburrido. Ronaldinho dejó de apoyar a la Seleção en 2024, antes de la Copa América.

    «Se acabó, amigos, ya he tenido suficiente», publicó el emblemático “10” en Instagram tras el 1-1 contra Estados Unidos en un amistoso. «Es triste para quienes amamos el fútbol brasileño; cada vez cuesta más querer ver los partidos.

    «Quizás sea una de las peores selecciones de los últimos años. No tiene líderes respetables, solo jugadores mediocres en su mayoría».

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Subida a tiempo

    Como era de esperar, las críticas de Ronaldinho afectaron a los jugadores de Brasil, sobre todo a Raphinha, pero no hicieron nada para demostrar que el campeón del mundo se equivocaba. Al contrario, la Seleção tuvo una actuación pésima en la Copa América de 2024: quedó eliminada en los penaltis ante Uruguay en cuartos de final, tras ganar solo uno de sus cuatro partidos.

    Sorprendentemente, el seleccionador Dorival conservó su cargo hasta marzo de 2025, cuando fue destituido tras una humillante derrota 4-1 en casa ante Argentina en un partido de clasificación mundialista.

    En ese contexto, la llegada de Ancelotti se presentó como el revulsivo que Brasil necesitaba, más aún cuando la CBF se vio envuelta en un escándalo de corrupción.

    «Es una declaración al mundo de que estamos decididos a recuperar el primer puesto del podio», declaró Rodrigues en mayo. «Es el mejor entrenador de la historia y ahora está al frente del mejor equipo del planeta. Juntos, escribiremos nuevos y gloriosos capítulos para el fútbol brasileño».

    No todos celebraron su llegada: algunos exjugadores lamentaron que se buscara un técnico fuera por falta de candidatos locales.

    Sin embargo, los campeones mundiales Carlos Alberto Parreira y Luiz Felipe Scolari lo recibieron con los brazos abiertos —literalmente Scolari, quien asistió a su presentación—, y hasta Ronaldinho salió del retiro para sumarse al proyecto.

    «Hemos trabajado juntos y lo conozco bien», afirmó el emblemático “10” sobre su antiguo técnico en el Milan. «Es una buena decisión de la federación. Como brasileño, estoy contento y espero que haga un gran trabajo en el próximo Mundial».

    A pocos meses del torneo, aún no hay certezas sobre su éxito.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Malos resultados y actuaciones

    Ancelotti ha dirigido 11 partidos y solo ha ganado seis. Su rendimiento ha sido irregular: la derrota 3-2 en Japón, en noviembre, ejemplifica la inconsistencia de Brasil. Los de Ancelotti ganaban 2-0 al descanso en Tokio, pero encajaron tres goles en 20 minutos del segundo tiempo y sufrieron la primera derrota ante los Samuráis Azules.

    Peor aún, en marzo perdieron 2-1 ante Francia en un amistoso pese a que Les Bleus jugaron más de 35 minutos con diez. Preocupaba más lo flojo que lució Brasil antes de la expulsión de Dayot Upamecano o la extraña satisfacción de Ancelotti con la Seleção.

    «El partido de hoy me confirma que podemos competir con los mejores», afirmó.

    Sorprende su optimismo: en la primera parte Brasil tuvo solo un 35,4 % de posesión y no realizó ni un tiro a puerta.

    Por tanto, si el partido “convenció” a Ancelotti de que puede aspirar al Mundial, también incrementó las dudas sobre la solidez de su plantilla y reavivó las peticiones de recuperar a Neymar.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    «No hay ningún equipo perfecto»

    Para un país que un día alineó a Roberto Carlos y Cafú, Brasil sufre ahora una sorprendente falta de laterales de talla mundial. Lo más probable es que los novatos Wesley y Douglas Santos sean titulares el 13 de junio ante la peligrosa Marruecos.

    A sus 34 años, la dependencia de Casemiro refleja la falta de recambio en la medular, y hay temor de que Brasil se desmorone si le ocurre algo a Bruno Guimaraes, del Newcastle.

    Para evitar sobrecargar el centro del campo, Ancelotti podría dejar de lado su 4-2-4 y añadir otro centrocampista, quizá el enrachado Danilo.

    Sin embargo, el seleccionador necesita a alguien que brille en la delantera, pues varios atacantes han fracasado al intentar hacerse con la camiseta ‘9’ en los últimos cuatro años. De ahí el clamor para que se vuelva a convocar a Neymar.

    La antigua estrella del Barcelona no es un ‘9’, pero es el jugador más prolífico de Brasil y uno de los más populares, lo que explica por qué Ancelotti cedió a la demanda y lo incluyó en la lista de 26.

    El técnico de 66 años no es tonto: sabe que Brasil ya no tiene a Pelé, Romario ni Ronaldo, pero Neymar puede aportar mucho fuera del campo, aunque dentro no brille.

    Casemiro y el resto del plantel recibieron con entusiasmo su regreso, y el técnico sabe que un grupo feliz suele ser un grupo ganador.

    Su tino táctico sigue infravalorado, pero su talento para unir vestuarios es único. Es un maestro en gestión de personas, un líder carismático capaz de hacer que los más egocéntricos prioricen el equipo, lo que convierte a Ancelotti y Brasil en una pareja perfecta.

    Le habría gustado tener más tiempo para preparar el Mundial, sabe que su equipo tiene problemas y está lejos de ser perfecto. Pero, como él mismo reconoce: «No hay ningún equipo perfecto en el torneo». Solo uno con el mejor entrenador posible para el trabajo más importante del fútbol.

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