La situación del fútbol italiano ha quedado recientemente bajo un intenso escrutinio, con uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte ofreciendo un veredicto contundente sobre por qué el país ha tenido dificultades en la escena global. Ancelotti ofreció recientemente un diagnóstico desolador del panorama actual, al afirmar que el país no ha sido capaz de producir una buena generación de jugadores de alto nivel, lo que pone de relieve un importante vacío de talento italiano de primer nivel en los mayores clubes de la península.

La crítica de Ancelotti apuntaba específicamente a la falta de opciones ofensivas de élite que se están desarrollando dentro del sistema nacional. "Creo que Italia no ha sido capaz, en los últimos años, de producir una buena generación de jugadores de primer nivel. Tanto es así que ahora, por ejemplo, en los grandes clubes italianos como el Milan, el Inter y la Juventus, no hay ni un solo delantero italiano de calidad", dijo Ancelotti a CNN Esportes.