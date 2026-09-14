Getty Images Sport
Traducido por
Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, atiza la fábrica de talento de Italia mientras Roberto Mancini impulsa la reconstrucción de Italia con una revolución juvenil de 30 jugadores
Dura valoración de la producción italiana
La situación del fútbol italiano ha quedado recientemente bajo un intenso escrutinio, con uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte ofreciendo un veredicto contundente sobre por qué el país ha tenido dificultades en la escena global. Ancelotti ofreció recientemente un diagnóstico desolador del panorama actual, al afirmar que el país no ha sido capaz de producir una buena generación de jugadores de alto nivel, lo que pone de relieve un importante vacío de talento italiano de primer nivel en los mayores clubes de la península.
La crítica de Ancelotti apuntaba específicamente a la falta de opciones ofensivas de élite que se están desarrollando dentro del sistema nacional. "Creo que Italia no ha sido capaz, en los últimos años, de producir una buena generación de jugadores de primer nivel. Tanto es así que ahora, por ejemplo, en los grandes clubes italianos como el Milan, el Inter y la Juventus, no hay ni un solo delantero italiano de calidad", dijo Ancelotti a CNN Esportes.
- Getty Images Sport
Ancelotti ve esperanza en la cantera
A pesar de sus duras críticas a la generación veterana, Ancelotti sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo del fútbol italiano. Señaló que el rendimiento de las categorías inferiores ofrece un atisbo de esperanza de que el ciclo de fracasos pueda romperse pronto. El éxito de las selecciones italianas sub-17 y sub-20 en las competiciones europeas sirve de base para este optimismo.
«Creo que Italia tiene que estar en el próximo Mundial. Creo que la nueva generación de jugadores, ahora sub-20 y sub-17, está compitiendo muy bien en Europa. Creo que la nueva generación será mejor en Italia y que Italia puede estar en el próximo Mundial», dijo.
La revolución de 30 jugadores de Mancini y la integración de los jóvenes
En lo que parece ser una respuesta directa a la necesidad de savia nueva, el seleccionador de Italia, Roberto Mancini, se dispone a convocar una lista amplia de al menos 30 jugadores para el próximo parón internacional. Según La Gazzetta dello Sport, el técnico ha estado siguiendo de cerca a jugadores por todo el continente para identificar caras nuevas. Entre las inclusiones más ilusionantes están la sensación adolescente del AC Milan Alphadjo Cisse y Nicolo Tresoldi, este último, que recientemente ha comprometido su futuro internacional con Italia pese a haber representado antes a Alemania en la categoría sub-21.
La decisión de ampliar el tamaño de la convocatoria se debe en parte a un calendario extenuante que hará que Italia dispute cuatro partidos de la Nations League en un periodo de dos semanas. Está claro que Mancini está priorizando un enfoque de observación, dando a varios jugadores sin internacionalidades la oportunidad de integrarse en la dinámica del primer equipo.
- AFP
Una ventana de la Liga de Naciones decisiva para Italia
A pesar de las dificultades actuales, existe una sensación de optimismo respecto al futuro a largo plazo de la selección nacional. El camino de Italia hacia adelante comienza con un difícil choque en casa contra Bélgica el 25 de septiembre, seguido de un viaje para medirse a Turquía el 28 de septiembre. El calendario no se vuelve más sencillo, ya que viajará para enfrentarse a Francia el 2 de octubre antes de cerrar esta ventana recibiendo a la Turquía de Vincenzo Montella el 5 de octubre. Esta intensa serie de partidos servirá como la prueba definitiva para la renovada plantilla de Mancini y ofrecerá una indicación clara de si estos jóvenes talentos están preparados para llenar el vacío identificado por Ancelotti.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias