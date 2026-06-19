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Yosua Arya

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Carlo Ancelotti rechaza la intensa presión sobre Endrick, pese a que el seleccionador de Brasil elogia su «talento extraordinario»

Endrick
C. Ancelotti
Brazil
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Carlo Ancelotti insiste en que no apresurará el debut de Endrick como titular de Brasil, pese a las crecientes peticiones. El técnico de la Seleção confía en el potencial del delantero y prefiere ser paciente mientras Brasil busca un resultado clave en el Grupo C.

  • El seleccionador de Brasil se mantiene firme en su decisión sobre Endrick

    Crece la presión sobre Ancelotti para que titularice a Endrick tras el decepcionante 1-1 de Brasil ante Marruecos en Nueva Jersey. El joven de 19 años se quedó en el banquillo, lo que generó críticas de aficionados y comentaristas. De cara al clave Brasil-Haití del Grupo C, Ancelotti aclaró que las opiniones externas no influirán en su once. El técnico italiano subrayó que Endrick tendrá su chance a su debido tiempo.

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    Ancelotti explica su enfoque

    Ancelotti reiteró su confianza en Endrick, pero rechazó acelerar su desarrollo. El exentrenador del Real Madrid destacó las cualidades únicas del adolescente frente a otras opciones ofensivas.

    «Alinearé a Endrick en el momento adecuado. Tenemos que esperar un poco. Será importante», afirmó el italiano en rueda de prensa. «Matheus Cunha es más un jugador de equipo, con características de centrocampista ofensivo. Igor Thiago es fuerte en los duelos y muy agresivo a la hora de recuperar el balón. Endrick no es ni una cosa ni otra. Es algo diferente, un talento extraordinario».

  • El futuro de Brasil sigue siendo esencial para el plan.

    Aunque Ancelotti mantiene a Endrick en el banquillo, lo ve como una pieza fundamental para el futuro de Brasil. Destaca sus cualidades excepcionales y su madurez, clave para su desarrollo.

    «Brasil aprovechará sus cualidades en este Mundial y en el próximo», afirmó Ancelotti. «Es paciente, no tiene prisa y es muy maduro para su edad. Eso es clave, igual que tener a la familia cerca».

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    Brasil se enfrenta a una prueba decisiva

    El partido de Brasil contra Haití ha cobrado mayor importancia tras el empate contra Marruecos. La Seleção necesita ganar para avanzar a la fase eliminatoria y aliviar la presión. Todos los ojos estarán nuevamente sobre Endrick, autor del gol ante Egipto en un amistoso, que busca un papel más destacado en el torneo.

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