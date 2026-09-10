Ancelotti ha puesto en marcha una profunda reconstrucción de la selección brasileña tras una desastrosa campaña en el Mundial. El técnico italiano ha convocado a una plantilla muy joven para los próximos amistosos contra Australia e India.

Varios nombres destacados se han quedado fuera de la lista, especialmente el portero del Liverpool Alisson. Los veteranos centrocampistas Casemiro y Fabinho también han sido excluidos, mientras que Neymar no está tras su reciente retirada internacional.

La convocatoria cumple una promesa que Ancelotti hizo después de que Brasil sufriera una sorprendente eliminación en octavos de final ante Noruega. Se ha centrado específicamente en jugadores elegibles para los Juegos Olímpicos de 2028, con el objetivo de construir una nueva base para el Mundial de 2030.