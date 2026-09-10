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Carlo Ancelotti prescinde sin contemplaciones de la estrella del Liverpool mientras arranca una gran reestructuración de Brasil
Ancelotti prescinde de los veteranos para apostar por la juventud
Ancelotti ha puesto en marcha una profunda reconstrucción de la selección brasileña tras una desastrosa campaña en el Mundial. El técnico italiano ha convocado a una plantilla muy joven para los próximos amistosos contra Australia e India.
Varios nombres destacados se han quedado fuera de la lista, especialmente el portero del Liverpool Alisson. Los veteranos centrocampistas Casemiro y Fabinho también han sido excluidos, mientras que Neymar no está tras su reciente retirada internacional.
La convocatoria cumple una promesa que Ancelotti hizo después de que Brasil sufriera una sorprendente eliminación en octavos de final ante Noruega. Se ha centrado específicamente en jugadores elegibles para los Juegos Olímpicos de 2028, con el objetivo de construir una nueva base para el Mundial de 2030.
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Pasando página tras el dolor del Mundial
La reciente eliminación del Mundial dejó claramente una huella duradera en Ancelotti. El técnico admitió que recuperarse de una decepción a nivel internacional es un reto único en comparación con el fútbol de clubes.
«El Mundial fue una decepción para nosotros y para mí personalmente», reveló Ancelotti, en declaraciones recogidas por ESPN. «El dolor de la derrota perdura mucho más tiempo. Ahora, sin embargo, nos motiva el hecho de que tenemos tiempo para preparar un nuevo ciclo y llegar listos para las próximas competiciones.
Ancelotti también aclaró su valiente decisión de cambiar por completo sus opciones en la portería, al afirmar: «Conocemos muy bien a Alisson y, cuando lleguen las competiciones, como la Copa América, si sigue siendo el mejor portero de Brasil, Alisson jugará. Ahora mismo, sin embargo, tenemos que priorizar a los más jóvenes».
Las veteranas se quedaron para guiar a las jóvenes
A pesar de la despiadada criba de jugadores veteranos, Ancelotti ha mantenido a un selecto grupo de estrellas con experiencia. El delantero del Real Madrid Vinicius Junior y el extremo del Barcelona Raphinha ayudarán a liderar el ataque junto a Joao Pedro, del Chelsea, que regresa tras perderse el Mundial. El capitán del Paris Saint-Germain Marquinhos y el nuevo fichaje del Arsenal Bruno Guimaraes también siguen para aportar un liderazgo vital.
"Elegí a estos jugadores para ayudar en este cambio de rumbo", explicó Ancelotti. "Son cruciales para el futuro y ayudarán a los jugadores más jóvenes a mejorar. Una cosa es segura: un jugador que tiene 34 o 35 años no es el futuro; es el presente. Si un jugador de esa edad está preparado para jugar un gran torneo, estará en la selección nacional".
- AFP
Amistosos históricos esperan a la renovada plantilla
Esta renovada Brasil viajará primero a Australia para disputar un doble amistoso. Se medirá a Australia en Townsville el 25 de septiembre antes de un segundo enfrentamiento en Brisbane cuatro días después. La Canarinha hará entonces historia al viajar a Calcuta el 3 de octubre. Será el primer partido de la pentacampeona del mundo en la India, un país en el que cuenta con millones de apasionados seguidores.
Convocatoria de Brasil:
Porteros: Hugo Souza, Pedro Morisco, Otavio
Defensas: Arthur Dias, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Jair, Matheuzinho, Maurio Junior, Vitor Reis
Centrocampistas: Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Danilo Santos, Dougals Luiz, Breno Bidon, Gabriel Bontempo
Delanteros: Endrick, Joao Pedro, Estevao, Pedro, Raphinha, Rayan, Samuel Lino, Vinicius Junior
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