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Carlo Ancelotti pide paciencia a los aficionados de Brasil tras el empate agónico contra Australia, mientras el seleccionador de Brasil prioriza el desarrollo de los jóvenes
El suplente rescata el empate en el último suspiro
La anfitriona sorprendió a la gigante sudamericana a mitad de la segunda parte, cuando Irankunda colocó en la red una sublime falta directa en el Queensland Country Bank Stadium. Brasil creyó haber golpeado primero antes del descanso, pero el tanto de Estevao fue anulado tras una revisión del VAR. El equipo de Ancelotti acabó evitando el bochorno prácticamente con la última acción del partido, cuando el suplente Rayan cabeceó un dramático gol del empate.
- Sports Press Photo
El técnico italiano defiende una alineación experimental
Ante los medios en Townsville, el veterano técnico restó importancia a las sugerencias de que el empate supusiera un contratiempo, al tiempo que señaló un terreno de juego implacable que alteró el ritmo de su equipo.
Al valorar la actuación y la necesidad de tener paciencia, Ancelotti dijo: "No sabe a derrota porque es un empate. Pudimos ganar, tuvimos ocasiones. Fue difícil jugar en este campo. Tenemos que tener paciencia. Reaccionamos después de encajar y logramos un empate merecido. Estas son pruebas que tenemos que hacer, dando oportunidades y avanzando. Fue una prueba. La siguiente será otra prueba".
El entrenador prioriza los minutos para los prodigios
Ancelotti reiteró su deseo de tratar la ventana de amistosos como una fase de prueba, dando prioridad al desarrollo por encima de los marcadores inmediatos antes de que se reanude la competición oficial.
Respondiendo al escrutinio por la falta de pegada de su equipo, el técnico añadió: "Esto no es el inicio de un ciclo, es una continuación. La prioridad es dar minutos a los que juegan menos, a jóvenes con potencial como Endrick y Estevao.
"Los aficionados tienen que ser pacientes. Cuando lleguen las competiciones oficiales, estaremos preparados. [El amistoso tuvo] algunos aspectos positivos... Tuvimos la oportunidad de ponernos por delante; simplemente nos faltó precisión en el último tercio. El equipo luchó hasta el final, no quiso perder y no perdió".
Preguntado por si planea retocar su once inicial para el segundo encuentro con Australia, concluyó: "Cambiará un poco, no mucho. Estamos haciendo rotaciones para dar minutos a otros".
- AAP
La revancha se perfila antes del desafío asiático
Ambos equipos vuelven a verse las caras el martes en el Suncorp Stadium de Brisbane. Australia tratará de rematar la faena esta vez después de dejar escapar entre los dedos una victoria de prestigio en Townsville. El equipo de Ancelotti pondrá fin a su gira internacional con un partido contra India el sábado 3 de octubre.
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