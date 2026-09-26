Ancelotti reiteró su deseo de tratar la ventana de amistosos como una fase de prueba, dando prioridad al desarrollo por encima de los marcadores inmediatos antes de que se reanude la competición oficial.

Respondiendo al escrutinio por la falta de pegada de su equipo, el técnico añadió: "Esto no es el inicio de un ciclo, es una continuación. La prioridad es dar minutos a los que juegan menos, a jóvenes con potencial como Endrick y Estevao.

"Los aficionados tienen que ser pacientes. Cuando lleguen las competiciones oficiales, estaremos preparados. [El amistoso tuvo] algunos aspectos positivos... Tuvimos la oportunidad de ponernos por delante; simplemente nos faltó precisión en el último tercio. El equipo luchó hasta el final, no quiso perder y no perdió".

Preguntado por si planea retocar su once inicial para el segundo encuentro con Australia, concluyó: "Cambiará un poco, no mucho. Estamos haciendo rotaciones para dar minutos a otros".