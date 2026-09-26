¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Australia v BrazilGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

Carlo Ancelotti pide paciencia a los aficionados de Brasil tras el empate agónico contra Australia, mientras el seleccionador de Brasil prioriza el desarrollo de los jóvenes

C. Ancelotti
Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Amistosos

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha pedido a los aficionados que mantengan la paciencia tras el dramático empate 1-1 en un amistoso ante Australia en Townsville. La selección brasileña necesitó un gol de cabeza en el tiempo añadido del suplente Rayan para neutralizar el impresionante lanzamiento de falta de Nestory Irankunda, mientras el técnico italiano sigue probando con una plantilla profundamente renovada.

  • El suplente rescata el empate en el último suspiro

    La anfitriona sorprendió a la gigante sudamericana a mitad de la segunda parte, cuando Irankunda colocó en la red una sublime falta directa en el Queensland Country Bank Stadium. Brasil creyó haber golpeado primero antes del descanso, pero el tanto de Estevao fue anulado tras una revisión del VAR. El equipo de Ancelotti acabó evitando el bochorno prácticamente con la última acción del partido, cuando el suplente Rayan cabeceó un dramático gol del empate.

    • Anuncios
  • imago-sport-1083751869.jpgSports Press Photo

    El técnico italiano defiende una alineación experimental

    Ante los medios en Townsville, el veterano técnico restó importancia a las sugerencias de que el empate supusiera un contratiempo, al tiempo que señaló un terreno de juego implacable que alteró el ritmo de su equipo.

    Al valorar la actuación y la necesidad de tener paciencia, Ancelotti dijo: "No sabe a derrota porque es un empate. Pudimos ganar, tuvimos ocasiones. Fue difícil jugar en este campo. Tenemos que tener paciencia. Reaccionamos después de encajar y logramos un empate merecido. Estas son pruebas que tenemos que hacer, dando oportunidades y avanzando. Fue una prueba. La siguiente será otra prueba".

  • El entrenador prioriza los minutos para los prodigios

    Ancelotti reiteró su deseo de tratar la ventana de amistosos como una fase de prueba, dando prioridad al desarrollo por encima de los marcadores inmediatos antes de que se reanude la competición oficial.

    Respondiendo al escrutinio por la falta de pegada de su equipo, el técnico añadió: "Esto no es el inicio de un ciclo, es una continuación. La prioridad es dar minutos a los que juegan menos, a jóvenes con potencial como Endrick y Estevao.

    "Los aficionados tienen que ser pacientes. Cuando lleguen las competiciones oficiales, estaremos preparados. [El amistoso tuvo] algunos aspectos positivos... Tuvimos la oportunidad de ponernos por delante; simplemente nos faltó precisión en el último tercio. El equipo luchó hasta el final, no quiso perder y no perdió".

    Preguntado por si planea retocar su once inicial para el segundo encuentro con Australia, concluyó: "Cambiará un poco, no mucho. Estamos haciendo rotaciones para dar minutos a otros".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083754262.jpgAAP

    La revancha se perfila antes del desafío asiático

    Ambos equipos vuelven a verse las caras el martes en el Suncorp Stadium de Brisbane. Australia tratará de rematar la faena esta vez después de dejar escapar entre los dedos una victoria de prestigio en Townsville. El equipo de Ancelotti pondrá fin a su gira internacional con un partido contra India el sábado 3 de octubre.

Amistosos
Australia crest
Australia
AUS
Brazil crest
Brazil
BRA