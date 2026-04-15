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Carlo Ancelotti pide consejo al presidente de Brasil sobre la convocatoria de Neymar para el Mundial
Ancelotti busca el visto bueno de la presidencia
El presidente de Brasil, Lula, reveló que Ancelotti lo contactó para preguntarle si Neymar debería volver a la Seleção. Durante una transmisión en YouTube, el mandatario de 80 años admitió que el técnico le consultó sobre el apoyo público y político a la idea de convocar al jugador de 34 años.
Lula dijo: «Hablé con Ancelotti y me preguntó si se debería convocar a Neymar. Le respondí: “Si está en forma, tiene el fútbol. Necesito saber si realmente quiere». Si es así, debe ser profesional. Puede tomar como ejemplo a Cristiano Ronaldo o a Messi, que siguen yendo a sus selecciones. No puede esperar ir solo por su nombre; debe ganárselo en el campo».
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El ultimátum de la forma física
Ancelotti escucha al presidente, pero insiste en que solo convocará a quien esté en óptimas condiciones físicas. “Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo llamaré a quienes estén listos”, afirmó. Tras la operación de rodilla en diciembre, el jugador se recupera y marca goles, aunque aún debe mejorar su forma.
«Neymar puede volver. Ya lo he dicho varias veces: solo convocaré a quienes estén físicamente preparados», afirmó Ancelotti. «Tras su lesión de rodilla en diciembre, Neymar se ha recuperado bien y está marcando goles. Debe seguir por ese camino y mejorar su forma física. Ahora lo evalúan la CBF y yo; tiene dos meses para demostrar que está listo para el Mundial».
Santos da a conocer su plan de «recarga»
El Santos trabaja para que su estrella cumpla los requisitos de Ancelotti. El técnico Cuca reveló que el exjugador del Barcelona se sometió a un tratamiento de plasma rico en plaquetas durante el parón de marzo para acelerar su recuperación. El plan busca fortalecerlo de cara a la intensa serie de partidos locales antes del torneo de verano.
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Yamal sueña con ver a su ídolo
Mientras en Brasil el debate sigue, las nuevas estrellas apoyan a Neymar. Lamine Yamal, joven talento del Barcelona, quiere ver a su ídolo en el Mundial 2026.
«Es mi ídolo y le estaré agradecido por todo lo que ha dado al fútbol», dijo Yamal en rueda de prensa. «Es una inspiración. Es el tipo de jugador por el que pagas una entrada y por el que vuelves a ver un partido solo para disfrutar de sus jugadas. Espero que esté en el Mundial».
A dos meses de demostrar su estado físico, Neymar sigue siendo uno de los nombres más comentados del fútbol mundial mientras la cuenta atrás para el Mundial llega a su fin.