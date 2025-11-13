Carlo Ancelotti no tiene "ninguna duda" de que Cristiano Ronaldo alcanzará la marca de 1,000 goles mientras el exentrenador del Real Madrid exige una invitación a la celebración del héroe de Portugal y Al-Nassr

Hablando con AS, Ancelotti dijo que no tenía dudas de que Ronaldo continuaría brillando hasta los 40, al igual que su excompañero del Madrid Luka Modric, quien actualmente está destacando con el AC Milan.

"Lo va a lograr, estoy seguro de ello. No tengas dudas de que lo hará", dijo. "En Italia, recientemente me preguntaron sobre Modric y sus 40 años, y les dije que, por supuesto, iba a jugar bien en el Milan. Luka y Cristiano son profesionales que aman el fútbol y son apasionados por el deporte. Siempre lograrán lo que quieran. Cristiano seguramente alcanzará los 1,000 goles, pero cuando lo haga, no debería olvidar invitarme a la celebración de ese récord increíble."

La admiración de Ancelotti por Ronaldo proviene de sus años compartidos de éxito en el Real Madrid, donde ganaron la Liga de Campeones en 2014. El italiano ha acreditado con frecuencia el profesionalismo de Ronaldo y su insaciable hambre como clave para su excelencia sostenida.

El respeto mutuo de la pareja ha perdurado más allá de Madrid. Mientras Ancelotti ha hecho la transición a liderar a Brasil hacia la Copa del Mundo de 2026, Ronaldo continúa inspirando a jugadores en todos los continentes. Ambos hombres están persiguiendo un legado final, Ancelotti apuntando a restaurar la gloria de Brasil y Ronaldo esforzándose por consolidarse como el máximo goleador más prolífico del fútbol.