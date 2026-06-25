¡Carlo Ancelotti le debe un regalo a Vinicius Jr.! El brasileño demostró que el técnico se equivocaba al lograr «lo imposible» contra Escocia

Brasil ganó con comodidad en Miami, pero Vinicius acaparó los titulares al revelar una apuesta privada con su entrenador. El delantero abrió el marcador al inicio del partido y anotó otro antes del descanso; sin embargo, fue su segundo gol, un remate de cabeza, lo que desencadenó una broma después del encuentro.

Tras el partido, el extremo afirmó que Ancelotti había dudado de su capacidad para marcar de cabeza. «No me preocupan las cifras, solo hacer bien mi trabajo para ayudar a la Seleção», declaró Vinicius a SporTV. «Estoy muy contento con los goles; hoy incluso ha habido un cabezazo, que le había prometido al entrenador que marcaría, y él me dijo que era casi imposible y que me haría un regalo. Así que estaré a la espera».