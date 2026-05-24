El exfutbolista brasileño Wagner Fernando Velloso criticó la convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026.

En el programa «Novabrasil em campo», el exportero cuestionó la convocatoria de Neymar en lugar de João Pedro, del Chelsea.

«Yo no convocaría a Neymar para el Mundial. Llevar a Neymar y no a Pedro es uno de esos absurdos que permite el fútbol. Pedro es el máximo goleador en todo, Neymar ni siquiera puede jugar contra el Recoleta y está en la Copa», afirmó Velloso.

Además, acusó al jugador del Santos de ser selectivo con su estado físico: «Neymar eligió los partidos. No jugó contra Palmeiras, Flamengo ni Bahía, pero sí ante Recoleta y Red Bull Bragantino... Solo contra equipos débiles, para intentar destacar. Y no lo consiguió».