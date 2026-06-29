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Moataz Bellah El Hadedy

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Carlo Ancelotti explica por qué descartó la idea de dar entrada a Neymar contra Japón, en un partido en el que Brasil logró una victoria dramática

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C. Ancelotti
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Brazil vs Japan

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, explicó por qué Neymar se quedó en el banquillo durante la remontada 2-1 sobre Japón. A pesar de calentar ante el público de Houston, el astro del Santos volvió a la banca en el momento clave.

  • Ancelotti desvela su plan para dar entrada a Neymar

    En el partido de octavos del Mundial, Brasil sufrió para marcar ante Japón y todos miraban a Neymar. El delantero calentó casi toda la segunda parte, pero Ancelotti decidió no usarlo.

    Tras el partido, el técnico italiano aclaró: «Estábamos esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él, habría entrado en el 60 o 65. Empatamos y no quise cambiar la estructura porque el equipo controlaba el juego».



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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una remontada espectacular en Houston

    La Seleção sufrió en la primera parte y se fue al descanso por detrás en el marcador ante los Samurai Blue. Japón, ordenado y peligroso al contraataque, puso en aprietos a Ancelotti, que tuvo que reaccionar. Casemiro igualó en el 56’ y devolvió el aire a los sudamericanos.

    La decisión de mantener a Neymar en el banquillo funcionó: en el 96, el suplente Gabriel Martinelli marcó el 2-1 y evitó la prórroga.

  • Ancelotti elogia la profundidad de la plantilla

    Aunque la victoria no fue cómoda, Ancelotti elogió la versatilidad y calidad de su plantilla. Su profundidad le permitió superar un exigente partido de eliminatoria ante una selección japonesa siempre sorprendente. El triunfo mantiene a Brasil como favorito.

    Ancelotti destacó tras el partido: «Tenemos muchas opciones, tanto en el banquillo como sobre el terreno de juego. Japón no es un rival fácil. Es un equipo organizado y muy intenso. El hecho de que mereciéramos ganar es muy importante».

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    De cara a los octavos de final

    Tras la eliminación de Japón, Brasil se enfoca en la siguiente ronda y se prepara para el partido del domingo en Nueva Jersey. La victoria le aseguró un lugar en octavos de final, donde enfrentará a Noruega o Costa de Marfil. La condición física de Neymar seguirá siendo el principal tema de conversación a medida que la Seleção avance hacia la final.



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