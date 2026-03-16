Carlo Ancelotti explica cómo «la química cambia» tras el fichaje de Kylian Mbappé, lo que provocó una última temporada fallida en el Real Madrid

A pesar de un comienzo difícil en su carrera en el Real Madrid, la estrella francesa Mbappé logró dar un giro a su temporada y cuajar una campaña impresionante, repleta de logros individuales. El delantero contribuyó a 49 goles en 58 partidos disputados en todas las competiciones, marcando 44 veces y dando cinco asistencias para el gigante español.

La notable racha de Mbappé al final de la temporada le ayudó a hacerse con el título de máximo goleador de La Liga con 31 goles, terminando cuatro goles por delante de la estrella del Barcelona, Robert Lewandowski. Al hacerlo, Mbappé también superó el récord establecido por su ídolo Cristiano Ronaldo de más goles marcados en una temporada de debut en La Liga con el Real Madrid. La estrella francesa sumó otro gran galardón al ganar la Bota de Oro europea, que se otorga al máximo goleador de las cinco principales ligas de Europa, superando a Mohamed Salah, del Liverpool, en las últimas jornadas de la temporada liguera.

Sin embargo, a pesar de su brillantez individual, el Madrid no logró revalidar sus títulos de la Liga de Campeones y La Liga, terminando la temporada sin ningún trofeo importante. Ancelotti abandonó entonces el club y Xabi Alonso tomó las riendas, solo para ser destituido a los pocos meses y sustituido por el actual entrenador, Álvaro Arbeloa.