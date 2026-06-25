En su 15.º partido al frente de la Seleção, Ancelotti pudo por fin incluir a Neymar. Brasil se impuso 3-0 en el Hard Rock Stadium con un doblete de Vinicius Junior y un tanto de Matheus Cunha. Ancelotti lo lanzó al campo en el 72’, desatando el delirio de Miami. Neymar, con su regreso, disputará su cuarto Mundial tras 981 días de ausencia.

Neymar no jugaba con la Canarinha desde octubre de 2023, y Ancelotti elogió su recuperación. «Jugó porque se lo merecía. Se ha recuperado con seriedad y profesionalidad, y en los minutos que tuvo demostró su calidad», afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.