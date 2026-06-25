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FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP
Khaled Mahmoud

Traducido por

Carlo Ancelotti elogia a Neymar, al que califica de «infantil», y el seleccionador de Brasil alaba al jugador del Santos tras su esperado regreso al Mundial

Neymar
World Cup
Brazil
C. Ancelotti
Escocia vs Brazil
Escocia
Santos FC

Carlo Ancelotti elogió la pasión de Neymar por el fútbol, comparando su entusiasmo con el de un niño tras su regreso al Mundial 2026. La estrella del Santos ingresó en la segunda parte y Brasil venció 3-0 a Escocia en Miami.

  • Un regreso muy esperado para el icono de la Seleção

    En su 15.º partido al frente de la Seleção, Ancelotti pudo por fin incluir a Neymar. Brasil se impuso 3-0 en el Hard Rock Stadium con un doblete de Vinicius Junior y un tanto de Matheus Cunha. Ancelotti lo lanzó al campo en el 72’, desatando el delirio de Miami. Neymar, con su regreso, disputará su cuarto Mundial tras 981 días de ausencia.

    Neymar no jugaba con la Canarinha desde octubre de 2023, y Ancelotti elogió su recuperación. «Jugó porque se lo merecía. Se ha recuperado con seriedad y profesionalidad, y en los minutos que tuvo demostró su calidad», afirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A sus 34 años, Neymar mantiene su pasión infantil.

    A pesar de estar en el ocaso de su carrera, la actitud de Neymar ha dejado una huella imborrable en el exentrenador del Real Madrid. Con un palmarés que incluye ocho goles y cuatro asistencias en Mundiales, su motivación es incuestionable. Al preguntarle un periodista español si el delantero necesitaba más incentivos para rendir, Ancelotti lo descartó y destacó su amor innato por el fútbol.

    «Neymar no necesita motivación; ningún jugador necesita motivación extra para jugar con la Seleção, y con Neymar ocurre lo mismo», explicó el veterano entrenador. «A sus 34 años, tiene la pasión de un niño por jugar al fútbol». 

  • Brasil se asegura el primer puesto del Grupo C

    La victoria sobre Escocia aseguró el primer lugar de Brasil en el Grupo C y el pase a la fase eliminatoria. Tras la fase inicial, la Seleção viajará a Houston para el partido de la ronda de 32 el lunes, cuyo rival saldrá de tres potencias europeas o asiáticas.

    Ancelotti reconoce el desafío que se avecina en la fase decisiva. En esta ronda, Brasil se medirá a Países Bajos, Japón o Suecia, y el técnico italiano anticipa un notable salto en el nivel, sea cual sea el rival. «Sin duda. Los tres tienen mucha calidad y son diferentes», afirmó Ancelotti.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    En las eliminatorias nos esperan partidos más difíciles

    Aunque Brasil mostró un juego fluido en la fase de grupos, Ancelotti advirtió que el margen de error desaparecerá en la segunda fase. Analizó brevemente las posibles amenazas, destacando la variedad de estilos que podría enfrentar su equipo en Houston. «Holanda tiene más experiencia que Japón, pero Japón, antes del Mundial, disputó partidos muy bonitos en los amistosos. Y Suecia tiene mucho potencial en ataque», concluyó.