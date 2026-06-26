Carlo Ancelotti, el «listillo», sigue probando tácticas con Brasil, mientras Éder Militão cree que han «corregido» sus puntos débiles en el Mundial

En el programa «Selecao Copa», Militão explicó cómo se ha adaptado Ancelotti desde que tomó las riendas de los cinco veces campeones del mundo. El defensa señaló que, aunque el italiano sigue buscando la fórmula perfecta, ya estableció un equilibrio básico que se apoya en un sistema 4-3-3 familiar.

«Desde que llegó, ha probado distintas tácticas y jugadores. Ahora se decanta por el 4-3-3, su sistema clásico. Lo probó solo con Bruno [Guimaraes] y Casemiro, y eso dejó un hueco. En el primer partido, contra Marruecos, perdimos el control del centro del campo. Estábamos en desventaja, pero luego lo corrigió, a partir del partido contra Haití», explicó Militão. Este ajuste fue clave para que Brasil liderara el Grupo C, destacando la victoria 3-0 sobre Escocia con un ritmo de juego notablemente mejorado.



