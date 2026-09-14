Carlo Ancelotti confirma que la carrera de Neymar con Brasil ha terminado mientras el seleccionador de la Canarinha planea una revolución juvenil tras la decepción del Mundial

En un anuncio bomba que señala el final definitivo de una era, Ancelotti ha confirmado que Neymar ya no representará a Brasil en la escena internacional. El técnico italiano reveló que la decisión fue tomada por el propio jugador, poniendo fin a meses de especulación sobre su futuro tras el Mundial de 2026. Neymar, que ha sido el gran referente del fútbol brasileño durante más de una década, deja un vacío que Ancelotti admite que será imposible cubrir con un sustituto de perfil similar.

En una amplia entrevista con CNN Esportes, Ancelotti se mostró sincero sobre la situación de quien fue su antiguo talismán. El entrenador declaró: "Merecía estar ahí por su calidad. Neymar ya ha confirmado que no quiere volver a la selección. Neymar no puede ser reemplazado porque fue un talento extraordinario y único. Así que es un jugador irreemplazable".