AFP
Traducido por
Carlo Ancelotti confirma que la carrera de Neymar con Brasil ha terminado mientras el seleccionador de la Canarinha planea una revolución juvenil tras la decepción del Mundial
Confirmada la retirada internacional de Neymar
En un anuncio bomba que señala el final definitivo de una era, Ancelotti ha confirmado que Neymar ya no representará a Brasil en la escena internacional. El técnico italiano reveló que la decisión fue tomada por el propio jugador, poniendo fin a meses de especulación sobre su futuro tras el Mundial de 2026. Neymar, que ha sido el gran referente del fútbol brasileño durante más de una década, deja un vacío que Ancelotti admite que será imposible cubrir con un sustituto de perfil similar.
En una amplia entrevista con CNN Esportes, Ancelotti se mostró sincero sobre la situación de quien fue su antiguo talismán. El entrenador declaró: "Merecía estar ahí por su calidad. Neymar ya ha confirmado que no quiere volver a la selección. Neymar no puede ser reemplazado porque fue un talento extraordinario y único. Así que es un jugador irreemplazable".
- (C)Getty Images
Ancelotti apunta a la revolución juvenil de 2030
Con el capítulo de Neymar oficialmente cerrado, Ancelotti y el director de selecciones Rodrigo Caetano están centrando ahora su atención en una profunda renovación de la plantilla. El objetivo es claro: preparar a una nueva generación de futbolistas capaz de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial de cara al Mundial de 2030. Este proceso de renovación ya es evidente en las convocatorias más recientes, en las que se ha dejado de lado a nombres veteranos en favor de promesas adolescentes y estrellas emergentes de la liga nacional.
El seleccionador expuso su visión para los próximos cuatro años, subrayando la importancia de los nacidos a mediados de la década de 2000. «Creo que tenemos que ir paso a paso. Ahora tenemos que centrarnos en los jugadores jóvenes que podrían ser el futuro, los jugadores nacidos en 2004, 2005 y 2006. Tenemos jugadores jóvenes nacidos en 2008 con mucha calidad, que aún no están jugando, pero que pueden jugar. Ahora es el momento de fijarnos en ellos, teniendo en cuenta y respetando su edad. Es cierto que un jugador puede rendir muy bien incluso con 36 o 37 años. Ahora es el momento de dar prioridad a la juventud», explicó Ancelotti.
Construir una identidad colectiva
Una de las principales críticas a la etapa de Neymar fue la supuesta dependencia excesiva de su magia individual para ganar partidos. Ancelotti está decidido a romper este ciclo fomentando una cultura de equipo en la que el colectivo esté por encima de la suma de sus partes. Al integrar a jóvenes talentos en una estructura rígida pero creativa, el italiano cree que Brasil puede adaptarse a las exigencias de alta intensidad del fútbol moderno. Este enfoque se pondrá a prueba de inmediato en los próximos partidos contra Australia e India, en los que se espera que participen varios debutantes mientras el cuerpo técnico evalúa su potencial a largo plazo.
«Creo que en el fútbol moderno lo que importa es el trabajo en equipo, no el talento individual. Por supuesto, si tienes un gran talento individual, tienes más opciones de ganar, pero el fútbol moderno no tolera la falta de trabajo en equipo. Estamos trabajando para construir un equipo fuerte de cara al futuro, no para depender de un único gran talento individual», señaló.
- (C)Getty Images
Superar la decepción del Mundial
La urgencia de esta transición está impulsada por el dolor persistente del último Mundial, en el que Brasil sufrió una eliminación prematura y decepcionante. Ancelotti reconoció que no haber cumplido las expectativas ha obligado a la federación a replantearse toda su estrategia. Al admitir las carencias del ciclo anterior, el seleccionador espera crear una cultura de responsabilidad y crecimiento. Los próximos partidos amistosos son vistos como los primeros ladrillos de unos nuevos cimientos, al ofrecer una plataforma para que los jugadores demuestren que merecen estar en el entorno de élite de la selección brasileña.
"Creo que el Mundial fue una decepción, lo sentimos por eso, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos tiempo para preparar una nueva generación de jugadores. Y ahora utilizaremos los amistosos para ver en acción a los nuevos talentos jóvenes que está desarrollando el fútbol brasileño. Creo que Brasil debe estar entre las mejores selecciones del mundo", concluyó Ancelotti.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias