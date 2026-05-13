Carlo Ancelotti confía en que José Mourinho hará un «trabajo fantástico» si vuelve al Real Madrid y desmiente los informes sobre el «poder de los jugadores», calificándolos de «tonterías»

Uno de los mayores temores para cualquier técnico que llega al cargo es la supuesta falta de disciplina en la actual plantilla del Madrid. Informes anteriores indicaban que Xabi Alonso consideró al grupo «imposible de entrenar» durante su breve etapa, pero Ancelotti sale al paso y defiende la profesionalidad de los jugadores con un lenguaje contundente.

«Es falso, una tontería, decir que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren», afirmó Ancelotti, quien ya dirigió al club antes del paso de Alonso. ¡No es cierto! Cuando estaba allí, presentaba una idea, la discutía con ellos y buscaba su acuerdo. Incluso lo hicimos en la final de la Liga de Campeones. No impongo una estrategia, pero siempre tenemos una.

Teníamos una estrategia sólida: ganamos dos Champions en cuatro años y el grupo se mantuvo concentrado en el plan. Decir que el Real Madrid rechaza una estrategia es falso».