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Carlo Ancelotti abre la puerta al regreso de Thiago Silva a la selección brasileña a sus 41 años
Para Ancelotti, la edad es solo un número.
Thiago Silva no juega con la Seleção desde la eliminación en cuartos del Mundial de Catar 2022 ante Croacia. Pero, con el próximo torneo cerca, Ancelotti ha sugerido que el veterano podría tener una última oportunidad internacional.
El exentrenador del Real Madrid elogió al defensa, que fichó por el Oporto en enero y ya ha jugado nueve partidos con el club luso. En declaraciones a L’Equipe, Ancelotti reiteró que no descarta a los jugadores veteranos si mantienen su nivel y puso como ejemplo a su actual director de juego en el Bernabéu.
- AFP
Los modelos de Modric y Maldini
Ancelotti, acostumbrado a dirigir a figuras legendarias que desafían el paso del tiempo, recordó a los iconos con los que trabajó en el AC Milan y el Real Madrid para justificar la posible convocatoria del exjugador del Chelsea y el PSG. Cree firmemente que el talento no caduca si el jugador mantiene su forma física.
El seleccionador de Brasil lo tiene claro: «Nunca miro la fecha de nacimiento. Todo jugador brasileño puede aspirar a estar en la lista del Mundial. Si se lo merece, estará, sea cual sea su edad». Fíjate en Paolo Maldini, que tenía casi 39 años cuando ganó una final de la Liga de Campeones, o en Luka Modric, que hoy tiene 40».
Un futuro en la banda
Más allá de sus habilidades en la cancha, Ancelotti destacó la visión táctica de Thiago Silva. El defensa ya prepara su futuro como entrenador, estudios que, según su ex técnico en el Milan, le permitirán una transición fluida gracias a su disciplina y ética de trabajo.
Ancelotti no duda de que el jugador de 41 años triunfará en el banquillo cuando decida colgar las botas. «Thiago será un gran entrenador; de eso no tengo ninguna duda. Tiene experiencia, ha trabajado con técnicos realmente brillantes durante su carrera —y no me refiero a mí—, y trabaja muy duro... Me alegra saber que logré inspirar a algunos de ellos...»
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El último empujón hacia la gloria en el Mundial
Brasil busca su sexto título mundial y la experiencia de Silva podría aportar el liderazgo necesario en la fase eliminatoria. Aunque la selección ha incorporado jóvenes talentos, Ancelotti admitió que su irrupción aumenta la incertidumbre en la convocatoria, lo que deja abierta la puerta a que la experiencia sea decisiva.
Si finalmente entra en la lista, será uno de los jugadores de mayor edad en disputar un Mundial. Por ahora, su nivel de rendimiento mantiene vivo el sueño de vestir la camiseta amarilla y verde, más allá de los años.