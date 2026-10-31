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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traducido por

Cardinale: «Quiero este derbi más que nada o quedaré destrozado. Estamos haciendo que el Milan vuelva a ser un equipo ganador. Sigamos todos unidos»

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AC Milán vs Inter Milán

Gerry Cardinale sigue impulsando el relanzamiento de su AC Milan y calentando el derbi ante el Inter.

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Volver a convertir al Milan en un equipo ganador. Ese es el objetivo declarado del propietario Gerry Cardinale, que, de cara al derbi contra el Inter previsto en San Siro esta noche a partir de las 20:45, ha organizado en Milán una cena privada con antiguas leyendas y grandes figuras históricas vinculadas al club para conocer el punto de vista de un Milan de otra época que fue verdaderamente ganador.

Al salir del evento, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals intercambió unas palabras con el periodista Carlo Pellegatti de cara a un derbi que «quiere ganar más que cualquier otra cosa».

  • «QUIERO EL DERBI MÁS QUE CUALQUIER OTRA COSA»

    "Noche fantástica, teníamos a gente del Milan reuniéndose para apoyar al Milan. Mañana es un gran partido, como sabes. Es una temporada larga, es nuestro derbi como locales y lo quiero más que cualquier otra cosa. Estaré destrozado si no ganamos"

  • «ESTOY CONCENTRADO Y FIRME EN LO QUE TENEMOS QUE HACER»

    «Mi trabajo no es aumentar las emociones, sino mantenerlo todo estable y centrado. Debo ejercer el liderazgo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Mañana tenemos que ganar los primeros 45 minutos y los siguientes. Es el fútbol. Mi trabajo es mantener el pulso firme y hacer todo lo posible por ganar»

  • «DEVOLVER AL MILAN A LA SENDA DE LA VICTORIA»

    «Hoy había leyendas que saben cómo ganar y significa mucho para mí que estas personas hayan vuelto y crean en lo que quiero hacer. Estamos recuperando al Milan, esta pasión, este amor por ganar»

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  • JUGADORES, PRENSA, AFICIONADOS... TODOS UNIDOS CON AMORIM

    "Tenemos que mantenernos unidos. Lo dije sobre la situación de las entradas del Udinese y lo repito: todos, los aficionados, la prensa, todos deben apoyar al Milan. Unámonos y hagamos que esto sea posible. Ruben está haciendo un gran trabajo, hice una gran elección. De verdad le importa. Está entrenando, está ejerciendo de mentor y te diré algo: me he reunido con cada uno de los jugadores y quieren ganar"

  • ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO

    «Los he mirado a los ojos y te digo que quieren ganar. Es solo cuestión de tiempo. O quieres ganar o no quieres ganar. Yo quiero ganar, los chicos también, al igual que Amorim»

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