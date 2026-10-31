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Volver a convertir al Milan en un equipo ganador. Ese es el objetivo declarado del propietario Gerry Cardinale, que, de cara al derbi contra el Inter previsto en San Siro esta noche a partir de las 20:45, ha organizado en Milán una cena privada con antiguas leyendas y grandes figuras históricas vinculadas al club para conocer el punto de vista de un Milan de otra época que fue verdaderamente ganador.

Al salir del evento, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals intercambió unas palabras con el periodista Carlo Pellegatti de cara a un derbi que «quiere ganar más que cualquier otra cosa».