Devolver al Milan su condición de equipo ganador. Ese es el objetivo declarado de su propietario, Gerry Cardinale, que, de cara al derbi contra el Inter previsto para esta noche en San Siro a partir de las 20:45, ha organizado en Milán una cena privada con antiguas leyendas y grandes figuras históricas vinculadas al club para conocer la perspectiva de un Milan de otra época que fue verdaderamente ganador.
A la salida del evento, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals intercambió unas palabras con el periodista Carlo Pellegatti ante un derbi que «quiere ganar más que ninguna otra cosa».