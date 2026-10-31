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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
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Cardinale: «Quiero este derbi más que nada o quedaré destrozado. Estamos consiguiendo que el Milan vuelva a ser un equipo ganador, sigamos todos unidos»

AC Milán
Inter Milán
Serie A
AC Milán vs Inter Milán

Gerry Cardinale sigue impulsando el relanzamiento de su AC Milan y calentando el derbi contra el Inter.

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Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

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Devolver al Milan su condición de equipo ganador. Ese es el objetivo declarado de su propietario, Gerry Cardinale, que, de cara al derbi contra el Inter previsto para esta noche en San Siro a partir de las 20:45, ha organizado en Milán una cena privada con antiguas leyendas y grandes figuras históricas vinculadas al club para conocer la perspectiva de un Milan de otra época que fue verdaderamente ganador.

A la salida del evento, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals intercambió unas palabras con el periodista Carlo Pellegatti ante un derbi que «quiere ganar más que ninguna otra cosa».

  • «QUIERO EL DERBI MÁS QUE NADA»

    "Noche fantástica, teníamos a gente del Milan reunida para apoyar al Milan. Mañana hay un gran partido, como sabes. Es una temporada larga, es nuestro derbi en casa y quiero ganarlo más que cualquier otra cosa. Estaré destrozado si no ganamos"

  • «ESTOY CONCENTRADO Y FIRME EN LO QUE TENEMOS QUE HACER»

    «Mi trabajo no es aumentar las emociones, sino mantenerlo todo estable y centrado. Ejercer el liderazgo para hacer lo que debemos. Mañana tenemos que ganar los primeros 45 minutos y los siguientes. Así es el fútbol. Mi trabajo es mantener el pulso firme y hacer todo lo posible para ganar»

  • «HACER QUE EL MILAN VUELVA A SER GANADOR»

    «Hoy había leyendas que saben cómo ganar y significa mucho para mí que hayan vuelto y crean en lo que quiero hacer. Estamos recuperando al Milan, esta pasión, este amor por ganar»

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  • JUGADORES, PRENSA, AFICIONADOS... TODOS UNIDOS CON AMORIM

    "Debemos mantenernos unidos. Lo dije a propósito de la situación de las entradas del Udinese y lo repito: todos, los aficionados, la prensa, todos deben apoyar al Milan. Unámonos y hagamos que esto sea posible. Ruben está haciendo un gran trabajo, he tomado una gran decisión. Le importa de verdad. Está entrenando y ejerciendo de mentor. Y te diré que me he reunido con cada uno de los jugadores: quieren ganar"

  • ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO

    «Los he mirado a los ojos y te estoy diciendo que quieren ganar. Es solo cuestión de tiempo. O quieres ganar o no quieres ganar. Yo quiero ganar, los chicos también quieren ganar, al igual que Amorim»

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT