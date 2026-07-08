El Milan de Cardinale nace con cuatro años de retraso. En una primera etapa, los aficionados rossoneri veían a un propietario distante, más interesado en el aspecto financiero que en el proyecto deportivo. El club era visto como un vehículo de especulación.





En solo trece días, el panorama ha cambiado por completo. Gerry Cardinale, fiel a las promesas que hizo a los periodistas, se ha puesto al frente del club y no piensa delegar. El jefe de RedBird vive entre Milán y Casa Milan. Ayer recibió a Rubén Amorim en Milanello y hoy, por primera vez como propietario, ha comparecido en la presentación del nuevo técnico portugués.