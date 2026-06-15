Cardinale e Ibrahimovic asisten al evento de la UFC en la Casa Blanca. Semana clave para el Milan

Para el puesto de director técnico, el candidato principal es Markus Krosche, cuyo fichaje habría acordado el responsable de RedBird, Massimo Calvelli, con Zlatan Ibrahimovic. El Milan negocia su salida, ya que su contrato con el Eintracht de Fráncfort vence en 2028, y estaría dispuesto a pagar una indemnización. De llegarse a un acuerdo, Krosche podría traer como director deportivo a Timmo Hardung o a Devin Ozek, con el primero como favorito.





Krosche, el director general que gusta al Milan, aún no ha fijado sus exigencias.