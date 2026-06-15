Gerry Cardinale, presidente de RedBird y dueño del AC Milan, y Zlatan Ibrahimovic cumplieron compromisos institucionales. El domingo por la noche asistieron a la velada de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, como parte de los festejos del 250.º aniversario de Estados Unidos. El presidente Donald Trump presenció los combates desde un asiento junto al ring, entre la primera dama Melania Trump y el director ejecutivo de la UFC, Dana White. Varios empresarios y funcionarios también asistieron, según destacan los medios estadounidenses. La imagen de ambos celebrando la victoria de Ciryl Gane sobre Alex Pereira desmiente los rumores de tensiones.
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Cardinale e Ibrahimovic asisten al evento de la UFC en la Casa Blanca. Semana clave para el Milan
AMORIM, LA PRIMERA OPCIÓN PARA EL BANQUILLO
A pocas horas del inicio de la semana decisiva para el Milan, se ha hecho pública la noticia. Para sustituir a Massimiliano Allegri, el principal candidato es Ruben Amorim, exentrenador del Manchester United y del Sporting de Lisboa. Las negociaciones están muy avanzadas, gracias a una cláusula de 6 millones de euros que liberaría a Jaissle del Al Ahli: Cardinale le ha ofrecido a él y a su agente, Costa, un contrato de dos años más una tercera temporada opcional valorado en 3,5 millones de euros más bonificaciones por clasificación a la Liga de Campeones y rendimiento en la Europa League. Oliver Glasner, ex del Crystal Palace, queda descartado.
NEGOCIACIONES CON EL EINTRACHT POR KROSCHE
Para el puesto de director técnico, el candidato principal es Markus Krosche, cuyo fichaje habría acordado el responsable de RedBird, Massimo Calvelli, con Zlatan Ibrahimovic. El Milan negocia su salida, ya que su contrato con el Eintracht de Fráncfort vence en 2028, y estaría dispuesto a pagar una indemnización. De llegarse a un acuerdo, Krosche podría traer como director deportivo a Timmo Hardung o a Devin Ozek, con el primero como favorito.
Krosche, el director general que gusta al Milan, aún no ha fijado sus exigencias.