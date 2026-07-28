Nadie podía imaginar que la generación que hizo llorar de alegría a toda Italia en las calles de Berlín en 2006 con la conquista del Mundial se convertiría, veinte años después, en un símbolo del fracaso colectivo. Aquella generación que levantó la Copa del Mundo bajo la dirección de Marcello Lippi creyó ser capaz de repetir la gloria desde el banquillo, pero descubrió que el genio del juego no significa necesariamente el genio del entrenamiento.

La gota que colmó el vaso de esta generación llegó esta semana desde donde nadie lo esperaba. Andrea Pirlo, el maestro sereno y autor del penalti icónico en las semifinales del Mundial, estuvo a un paso de cumplir el sueño de regresar para dirigir a la Azzurra, antes de ser apartado en el último momento por la acusación de sus "relaciones rusas", una destitución humillante que no fue más que un nuevo capítulo en una larga serie de caídas.

Desde Gattuso, que dejó escapar el sueño de un tercer Mundial consecutivo, hasta Cannavaro, perdido en las selvas de Asia, pasando por grandes nombres que buscan una oportunidad en la segunda o cuarta división, parece que la maldición de la "generación de Lippi" no perdona a nadie. ¿Cómo se transformó la generación dorada que eliminó a Francia y a Zidane en una generación que fracasa incluso a la hora de salvarse a sí misma?