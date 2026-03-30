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Fabio CapelloGetty Images
Emanuele Tramacere

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Capello: «Me duele lo de Italia, he hecho un gran sacrificio. Retegui tiene el ritmo del fútbol árabe. Pio Esposito será fundamental»

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Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
F. Capello
G. Gattuso
F. Esposito
M. Retegui

El exseleccionador y entrenador inglés impulsa a los Azzurri hacia el Mundial

Todos con la mirada puesta en la selección de Gennaro Gattuso. Italia está en vilo ante la última jornada de la fase de clasificación para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y entre quienes seguirán con gran expectación el partido contra Bosnia, programado para mañana por la noche a partir de las 20:45 en Zenica, se encuentra también Fabio Capello.


El exentrenador del Milan, la Roma y la Juventus, entre otros, y exseleccionador de Inglaterra, concedió una entrevista a LaGazzetta dello Sport en la que destacó no solo la expectación por vivir este partido, sino también el potencial y las dificultades a las que se enfrenta este grupo.

  • EL FLORETE

    «He hecho una promesa, algo importante, pero no esperéis que os diga de qué se trata porque entonces no serviría de nada. Sufro demasiado por la selección, sufro demasiado... Grito».

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  • GATTUSO

    «Haber superado ese obstáculo, tras una primera parte tímida y una segunda en la que nos recuperamos, ha sido muy importante desde el punto de vista psicológico. Sin duda, ha ayudado a los chicos a comprender cuál es nuestro verdadero valor, y creo que Gattuso, de cara al partido en Bosnia, también trabajará en esto.


    ¿Gattuso y el grupo? Tener a alguien que te ayude, que te dé confianza, que en los momentos difíciles vea la necesidad de hablar contigo y de estar a tu lado, que diga las cosas que su experiencia le permite decir, es sin duda muy importante. Gattuso tiene un pasado futbolístico tal que puede comunicarse con los suyos también a través de algún ejemplo, algún recuerdo... Los jugadores viven del fútbol, ven los partidos, saben lo que ha pasado, por lo que creo que este aspecto puede ser realmente una de las claves».

  • Soy un mendigo.

    «El jueves se me escapó un «¡Noooooo!» cuando Retegui recibió ese balón: creo que se oyó en todas partes. Pero era un momento demasiado importante, un partido demasiado importante.

    Italia tiene los defectos habituales que vemos muchas veces en el fútbol italiano: pases laterales, lentitud, poca verticalidad, poca personalidad cuando tiene el balón. En cuanto a los aspectos positivos, la reacción fue importante y también me gustó la entrada de Pio Esposito, que aportó cierto equilibrio.


    Delante los tres son buenos, pero Retegui y Kean se parecen demasiado. Pio, en cambio, sobre todo en los momentos importantes, tiene esa fuerza y ese juego de cabeza que pueden resultar fundamentales, además de una excelente visión de juego. Retegui lleva unas semanas sin jugar y el ritmo árabe es muy diferente al nuestro; a veces, la falta de ritmo se paga cara».

  • OLVIDAR LOS 12 AÑOS SIN MUNDIALES

    «Es cierto, pero debemos salir al campo a toda costa con la mente despejada, olvidándonos del peso de estos doce años de ausencia en el Mundial. No es fácil, pero tenemos que conseguirlo. Juguemos con libertad».

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