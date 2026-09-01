Fabio Capello, exentrenador del Milan, la Roma, la Juventus y el Real Madrid, además de exjugador y actual comentarista, tiene claras cuáles son los favoritos para el Scudetto: "Tendría mucho cuidado con la Roma como primer rival del Inter por el scudetto", declara a la Gazzetta dello Sport.
"Lo que vi ayer en Lecce no es más que una confirmación de lo que había señalado. Básicamente, la Roma ha vuelto a jugar como terminó la pasada temporada: ha demostrado que no tiene problemas de integración, no tiene que hacer nada diferente. Gasperini conoce perfectamente a sus jugadores y los futbolistas conocen perfectamente al entrenador", añade Capello.