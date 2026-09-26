Fabio Capello, actual comentarista y exentrenador de Milan, Roma, Juventus y Real Madrid, además de seleccionador de Inglaterra y Rusia, analiza en las páginas de la Gazzetta dello Sport la derrota de Italia contra Bélgica en la primera jornada de la Nations League.





Escribe Capello: Italia, por favor, basta de “pasitos”: hace falta mucha más verticalidad para poder hacer daño a los rivales ahí arriba. Anoche, contra Bélgica, se vio con claridad: para preparar los próximos compromisos, el equipo de Roberto Mancini puede volver a partir de lo bueno que mostró -por momentos- en la segunda parte, pero para llegar a ser eficaces en ataque hace falta encontrar alternativas a las jugadas por banda: pases verticales y centros.