"Sobre el papel, el Inter no debería tener rivales: solo tendrá la necesidad de estar atento para no distraerse en los partidos teóricamente fáciles. Por detrás, el equipo más preparado, también porque no ha cambiado nada, es la Roma. El Napoli está al mismo nivel que la Roma, pero habrá que entender hasta qué punto el grupo entrará en sintonía con las exigencias de Allegri. La Juventus está trabajando bien, veremos con el tiempo si será un rival a tener en cuenta, pero no se puede excluir a priori. El Milan hay que estudiarlo, pero el nuevo proyecto está naciendo de la manera correcta. La temporada del Milan dependerá de cómo Amorim se meta en la cabeza de los jugadores: es lo más importante".



