«El empate del Inter ante el Atalanta habrá alegrado a Milanello, pero el partido fuera de casa en Roma no es en absoluto algo que se pueda tomar a la ligera. Y a veces, cuando estás eufórico y quieres hacer demasiado, te pasas de la raya y luego acaba mal». Así se expresa Fabio Capello en La Gazzetta dello Sport, advirtiendo al Milan, que afronta el partido en casa de la Lazio, un encuentro que vale otros dos puntos para recortar distancias con el Inter y situarse a cinco puntos en la clasificación. Allegri sabe interpretar bien los momentos y tiene mucha experiencia. Además, siempre es equilibrado en sus declaraciones. Ayer mismo, en rueda de prensa, mantuvo acertadamente un perfil bajo, insistiendo en la Champions y tocando poco el tema del scudetto: si el Milan se colocara a cinco puntos, eso no significaría automáticamente que el campeonato se reabriera. Soñar y esperar siempre está permitido. Pero todo seguiría dependiendo del Inter, que tendría que fallar al menos en otros dos o tres partidos. Y, al mismo tiempo, el Milan no debería dejar de ganar. Empezando precisamente esta noche en Roma».
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Capello: «Chivu está desorientado, ¿por qué sacar a Esposito? El Inter y el Milan se disputan el título, esperemos tres jornadas; una diferencia de cinco puntos no significa necesariamente que el campeonato se haya reabierto»
Entre
«Si te soy sincero, mi da la impresión de que Chivu está un poco desorientado. Los cambios no me han convencido. ¿Por qué sacar a Esposito, que evitaba que el equipo se replegara y obligaba a la Dea a no subir demasiado? De hecho, después de eso, el Atalanta se hizo con el control del partido».
SINGOLI MILÁN
«¿Jashari por Rabiot? Todavía lo conozco muy poco como para opinar. Si Allegri lo prefiere a Ricci, de todos modos, tendrá sus razones. Solo sé que el Milan tendrá que estar muy organizado, porque la Lazio puede ponerles las cosas difíciles. ¿Pulisic? Espero más de Leao. El estadounidense acaba de volver y está mejorando. En cambio, me parece que el portugués ha perdido sus mejores cualidades, es decir, la aceleración y el uno contra uno. Quizás aún no esté del todo bien, pero en el derbi no me gustó mucho y, cuando tuvo ocasiones de rematar, fue inusualmente lento y se dejó intimidar a la hora de rematar a puerta».
REPELICHA POR EL TÍTULO
«Esperemos a ver qué pasa en las próximas tres jornadas (ríe, nota del editor). El Inter se enfrentará a la Fiorentina a domicilio, luego a la Roma en casa y al Como fuera: tres equipos que necesitan puntos y que son difíciles de batir. Si Chivu dejara escapar más puntos y, al mismo tiempo, el Milan sumara los tres puntos...».