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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Capaz de devolver esa confianza»: Folarin Balogun recompensa la fe de la selección estadounidense con un debut de ensueño en el Mundial, cerrando así el círculo de su fichaje

Analysis
F. Balogun
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

La historia de Folarin Balogun en la selección estadounidense comenzó con gran expectación, investigaciones en Instagram y una cena de reclutamiento en Orlando. Contra Paraguay, el círculo se cerró cuando el delantero protagonizó un debut de ensueño en el Mundial.

INGLEWOOD, California — Tras la victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay, preguntaron a Weston McKennie por una cena. No fue antes del partido ni siquiera este año, sino al inicio del ciclo, cuando todo apenas comenzaba.

¿Por qué se le preguntó por esa cena en concreto en ese momento concreto? Bueno, fue porque esa comida cambió el curso de la historia de la selección estadounidense. Ese fue el día en que Folarin Balogun compartió mesa por primera vez con sus compañeros de la selección, antes de, tantos años después, desbordar a la defensa paraguaya con una actuación como el mundo nunca había visto en un delantero estadounidense.

«Joder, fue como cuatro años después», respondió McKennie riendo al preguntarle si aquella cena había merecido la pena. «Llegó en el momento adecuado. Me alegro mucho por él».

El viernes fue una noche para celebrar: Estados Unidos goleó a Paraguay bajo los focos más brillantes y ganó su primer partido del Mundial. El marcador podría haber sido aún más abultado, pues de principio a fin el equipo dio un recital y firmó la mejor actuación colectiva de su historia en una Copa del Mundo.

El hombre del partido fue Balogun, quizás el hombre del momento. Hace años, en una cena en Orlando, él y sus futuros compañeros hablaron de noches como esta: de lo que podía aportar y de si sería la pieza que faltaba para convertir un buen equipo en uno excelente a tiempo para un Mundial en casa.

El viernes llegó ese momento y Balogun no solo estuvo a la altura: lo hizo suyo. Años de espera, partidos, entrenamientos y comidas condujeron a esto. En su primera Copa del Mundo, tras años soñando con noches así, Balogun dejó claro que todo había merecido la pena.

«Soñé con debutar en el Mundial marcando un gol», admitió, «pero la realidad fue aún mejor: anoté dos. Fue una noche de ensueño».

El camino hacia esa noche de ensueño no empezó en esa cena de Orlando, sino horas antes, con la primera impresión que causó Balogun: seguro, divertido y rápido al integrarse con un grupo que ya se preguntaba qué podría aportarles.

  • Folarin Balogun USMNT 2023Getty Images

    «Me hicieron sentir como en casa»

    Gracias a la investigación de los aficionados en redes sociales, un delantero de la selección de Estados Unidos se hizo un nombre el viernes en el Mundial.

    En la primavera de 2023, la selección estadounidense buscaba un ‘9’, y Balogun, entonces cedido en el Reims francés, encajaba a la perfección. Nacido en Nueva York y criado en Londres, donde se formó en el Arsenal, ya había representado a Estados Unidos e Inglaterra en categorías inferiores. Meses antes, también valoró jugar con Nigeria.

    Esa primavera, los aficionados inundaron sus comentarios de Instagram con águilas y banderas, recordándole el cariño del fútbol estadounidense. Poco después, tras rechazar una convocatoria sub-21 de Inglaterra y publicar una foto de sus «vacaciones», los más avispados detectaron un detalle en el fondo: un bar de Orlando donde la USMNT entrenaba.

    Aunque alguien filtró la operación, las estrellas de la selección lo sacaron a escondidas para una cena que fue también un discurso de reclutamiento. Él lo recuerda bien.

    «Esa fue la primera vez que conocí a Weston, a CP y a muchos de los chicos», recordó Balogun en Atlanta el mes pasado. «Weston es intenso, pero de forma positiva. Me hicieron sentir bienvenido; yo soy más reservado».

    Unas semanas después, Balogun sorprendió a todos. En una reunión rutinaria con la Federación Estadounidense de Fútbol, Balogun y su agente anunciaron su decisión inmediata de comprometerse. Podría haber esperado una llamada de Inglaterra, pero prefirió integrarse al equipo de Estados Unidos cuanto antes.

    «En la vida lo más importante es controlar tu entorno, tus decisiones y tu forma de vivir», declaró a GOAL el otoño pasado. «Preferí decidir yo mismo. Quería una elección definitiva, y eso me dio tranquilidad. No quería una saga, no quería que fuera un ‘¿Lo hará o no lo hará?’.

    El viernes por la noche, en Los Ángeles, se le pidió que reflexionara sobre esa decisión y el camino que lo llevó a debutar en el Mundial. Confirmó que lo había pensado y recordó sus sentimientos al llegar por primera vez a Orlando para ese viaje, admitiendo que espera haber transmitido algo de esa emoción.

    «Desde que me comprometí hasta ahora, siempre he dicho que los aficionados me han dado mucha motivación», afirmó. «Me mostraron un apoyo enorme y lo único que quiero es devolverles eso. Hoy tengo una gran oportunidad y quiero demostrarles que tomé la decisión correcta. Estoy muy orgulloso y quiero hacerlos sentir orgullosos».

    Contra Paraguay lo logró con creces: un debut perfecto en el Mundial.

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    El gran partido

    Desde el inicio del partido entre Estados Unidos y Paraguay, el dominio local fue evidente. La selección estadounidense, consciente de su superioridad, jugó con total libertad.

    Balogun lo encarnó a la perfección. Abrió el marcador con un remate certero tras pase de Christian Pulisic. El segundo, tras asistencia de Malik Tillman, fue un obús: entró por derecha, recortó, aguantó el contacto, esperó y clavó el balón en el ángulo. Un gol de presentación en el gran escenario.

    «Me pareció una declaración de intenciones», afirmó. «Queríamos hacer eso. Estoy muy contento con el rendimiento, sobre todo en la primera parte».

    Aunque Balogun se mostró mesurado, sus compañeros lo elogiaron sin pausa. Sabían que era capaz de este tipo de partidos y, para quienes lo han conocido en los últimos años, no sorprendió verle aprovechar la ocasión.

    «El chico es una locura», dijo Pulisic. «Ahora mismo es letal delante de la portería. Tenemos mucha suerte de contar con él. Solo esperamos que siga así».

    Sergino Dest añadió: «Estuvo por todas partes... Acabar el partido con dos goles y ser elegido mejor jugador del partido es algo fantástico».



  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Hoy vimos una faceta diferente de Flo,

    Mientras todos se fijaban en los goles, Pulisic destacó otras acciones de Balogun.

    «Todos se fijarán en los goles», afirmó la estrella de la selección estadounidense, «pero lo importante es cómo se enfrenta a los centrales, aguanta el balón y provoca faltas».

    Pulisic acierta: Balogun ya es un delantero completo. En los dos amistosos lo demostró. Ante Senegal creó varias ocasiones en 45 minutos y acabó marcando. Ante Alemania no marcó, pero realizó mucho trabajo oscuro sin recompensa. Su velocidad y timing lo hacen difícil de marcar, incluso sin tocar el balón.

    Contra Paraguay tocó más el balón: 10 toques en el área rival, cinco remates (dos goles y uno anulado por fuera de juego), y provocó tres faltas, liderando la presión que ahogó a Paraguay.

    «Hoy vimos otra faceta de Flo: el tipo que hace el trabajo sucio, se mete de lleno, arriesga el físico y define con letalidad», dijo McKennie.

    Dest añadió: «Su trabajo no es fácil. Presiona mucho y nosotros debemos seguirle; de cierta forma, él marca el camino».

    Con él al frente, Estados Unidos puede ser mucho mejor. Pero eso es futuro; ahora toca disfrutar del momento.

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    Una noche de ensueño

    Balogun tenía a muchos familiares en el público el viernes, algo normal para un debutante en un Mundial. Tras marcar, intentó localizarlos. Sabía más o menos dónde estaban, pero el mar de rayas rojas y blancas de Los Ángeles complicaba distinguir a alguien en concreto.

    «Tuve que repasar un montón de entradas», bromeó, «pero estoy encantado de hacerlo porque es una ocasión única en la vida. Quiero que todo el mundo lo viva. Tengo familia por todo Estados Unidos viéndolo y también en Londres, en casa. Es una noche fantástica».

    Aun así, no planeaba grandes celebraciones: «Quedan más partidos y este fin de semana lo dedicaré a recuperarme». Tras el encuentro volvería a casa y pasaría la noche viendo Netflix; nada de champán por la victoria en la fase de grupos.

    Aun así, prometió tomarse un momento durante su maratón de películas para asimilar los goles, la victoria, el camino a Los Ángeles y el punto de inflexión que marcó una cena especial.

    «Es un sueño», admitió. «Aún no lo he asimilado, pero cuando vuelva al hotel disfrutaré de verdad del momento y entenderé lo increíble que es esta noche».

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