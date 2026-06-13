INGLEWOOD, California — Tras la victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay, preguntaron a Weston McKennie por una cena. No fue antes del partido ni siquiera este año, sino al inicio del ciclo, cuando todo apenas comenzaba.

¿Por qué se le preguntó por esa cena en concreto en ese momento concreto? Bueno, fue porque esa comida cambió el curso de la historia de la selección estadounidense. Ese fue el día en que Folarin Balogun compartió mesa por primera vez con sus compañeros de la selección, antes de, tantos años después, desbordar a la defensa paraguaya con una actuación como el mundo nunca había visto en un delantero estadounidense.

«Joder, fue como cuatro años después», respondió McKennie riendo al preguntarle si aquella cena había merecido la pena. «Llegó en el momento adecuado. Me alegro mucho por él».

El viernes fue una noche para celebrar: Estados Unidos goleó a Paraguay bajo los focos más brillantes y ganó su primer partido del Mundial. El marcador podría haber sido aún más abultado, pues de principio a fin el equipo dio un recital y firmó la mejor actuación colectiva de su historia en una Copa del Mundo.

El hombre del partido fue Balogun, quizás el hombre del momento. Hace años, en una cena en Orlando, él y sus futuros compañeros hablaron de noches como esta: de lo que podía aportar y de si sería la pieza que faltaba para convertir un buen equipo en uno excelente a tiempo para un Mundial en casa.

El viernes llegó ese momento y Balogun no solo estuvo a la altura: lo hizo suyo. Años de espera, partidos, entrenamientos y comidas condujeron a esto. En su primera Copa del Mundo, tras años soñando con noches así, Balogun dejó claro que todo había merecido la pena.

«Soñé con debutar en el Mundial marcando un gol», admitió, «pero la realidad fue aún mejor: anoté dos. Fue una noche de ensueño».

El camino hacia esa noche de ensueño no empezó en esa cena de Orlando, sino horas antes, con la primera impresión que causó Balogun: seguro, divertido y rápido al integrarse con un grupo que ya se preguntaba qué podría aportarles.