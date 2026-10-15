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«¡Caos y un circo!»: Roy Keane carga contra Lisandro Martinez por su arrebato «egoísta» tras la derrota del Manchester United
Keane carga contra Martinez por sus comentarios sobre el United
Keane ha arremetido contra Martinez después de que el defensa del United hiciera declaraciones polémicas sobre la directiva del club. El central argentino expresó públicamente su frustración tras una derrota reciente. El excapitán criticó duramente tanto el momento como el contenido de esas declaraciones. Keane considera que la plantilla actual no está en posición de señalar a otros cuando su propio nivel sobre el terreno de juego ha caído en picado.
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Mirarse al espejo en Old Trafford
En el pódcast The Overlap, Keane hizo una dura valoración de la cultura actual en Mánchester. Cree que el estallido del defensa refleja a la perfección un problema mucho más amplio.
«Creo que, como reflejo del club, aquello es un caos, casi un circo», afirmó Keane. «Cuando atraviesas una mala racha como la del United, el problema que tengo con lo que dicen ciertos jugadores es que siempre hay que empezar por mirarse al espejo antes de salir con todos esos comentarios».
Con problemas de rendimiento y liderazgo
A Keane le molestó especialmente que las críticas vinieran de un jugador que no atraviesa su mejor momento. Señaló que Martinez no ha rendido a un nivel lo bastante alto como para hacer declaraciones públicas tan contundentes.
«Habrá aficionados que digan que está muy bien y otros que digan que estás fallando al equipo, sobre todo cuando lo dice un jugador que no ha estado a su mejor nivel y el equipo está pasando por dificultades», añadió.
El legendario centrocampista también descartó que el argentino sea una voz de autoridad en el vestuario. Fue tajante al describirlo simplemente como un «central que está cometiendo muchos errores».
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Partidos decisivos por delante para el equipo
Martinez recurrió más tarde a las redes sociales para aclarar sus declaraciones y afirmó que habló movido únicamente por la rabia y la frustración. Sin embargo, el daño podría estar ya hecho en un vestuario dividido. El Manchester United necesita desesperadamente volver a centrar la atención en el fútbol. La plantilla debe recomponerse rápidamente antes de una visita crucial al Leeds United en la Premier League este domingo. Lograr un resultado positivo a domicilio es absolutamente imprescindible para acallar las críticas y recuperar la estabilidad que tanto necesita.
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