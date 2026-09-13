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¡Caos por un fuera de juego! Por qué se concedió el gol de Erling Haaland después de que el VAR revisara a dos jugadores del Manchester City ante el Manchester United
Polémica en Old Trafford mientras Haaland marca
Al derbi de Mánchester rara vez le falta drama, y el último capítulo en Old Trafford dejó una enorme polémica muy pronto, cuando Haaland vio puerta. El ariete noruego remató a la red un centro desviado de Josko Gvardiol, pero las celebraciones se cortaron de inmediato por el banderín del árbitro asistente.
Sin embargo, tras una espera larga y confusa, el oficial del VAR Matt Donohue revocó la decisión tomada sobre el terreno de juego, confirmó el gol y desató la furia entre la afición local.
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El VAR revisa a dos jugadores del City
La confusión se debió al hecho de que no era uno, sino dos, los jugadores del Manchester City que estaban bajo la lupa durante la revisión. Aunque Haaland fue quien finalmente mandó el balón a la red, la presencia de Enzo Fernandez en el centro del área complicó considerablemente la situación.
La tecnología semiautomatizada de fuera de juego de la Premier League se utilizó finalmente para aportar claridad, al mostrar que Haaland estaba en realidad habilitado por el pie estirado del defensa del Manchester United Patrick Dorgu, que se había lanzado para intentar bloquear el envío inicial de Gvardiol desde la banda izquierda.
El debate sobre la interferencia de Enzo Fernández
La razón principal del extenso retraso no fue en realidad la posición de Haaland, sino si Fernandez había cometido una infracción por fuera de juego. El centrocampista argentino estaba claramente en posición de fuera de juego cuando se jugó el balón al área e hizo un intento visible de conectar con el centro con un cabezazo en plancha.
Como Fernandez se lanzó a por el balón, hubo peticiones inmediatas de que se anulara el gol por interferencia, aunque no llegó a tocarlo. El equipo del VAR tuvo que determinar si sus acciones afectaron a la capacidad de los defensas del United para despejar el peligro o si había obstruido físicamente la línea de visión de un rival.
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El movimiento de Fernandez desata el debate
En última instancia, los árbitros determinaron que Fernández no tocó el balón y que no estaba interfiriendo en el juego de una manera que justificara una falta. Fue un trago amargo para el Manchester United, ya que Lisandro Martínez estaba situado entre Fernández y Haaland en el segundo palo. Hay un argumento de peso para sostener que Martínez se vio influido por el movimiento de Fernández, quizá haciendo que dudara antes de que el balón llegara a Haaland.
A pesar de estas protestas, el gol fue concedido, dejando al United por detrás en un partido en el que el City ya estaba afrontando la adversidad tras la tarjeta roja a Phil Foden en la primera parte por un momento de locura en una acción con Bruno Fernandes.
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