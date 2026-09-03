CAOS para Mohamed Salah, ya que el técnico del Trabzonspor, Fatih Tekke, deja el club apenas unos días después de que se bloqueara su dimisión

Con el ambiente en torno al club volviéndose tóxico, se celebraron nuevas conversaciones entre el entrenador y la directiva para encontrar una solución. Esto desembocó en un acuerdo mutuo para rescindir su contrato con efecto inmediato. El club publicó un amplio comunicado en el que explicaba la decisión.

El comunicado decía: "Como resultado de las conversaciones mantenidas, hemos acordado de mutuo acuerdo separar nuestros caminos de Fatih Tekke en línea con los intereses y los objetivos de futuro de Trabzonspor".

El club quiso destacar el impacto positivo que tuvo el técnico durante su etapa en el banquillo, especialmente en lo referente a títulos y estabilidad financiera. "Durante el período aproximado de 18 meses en el que estuvo al frente, Fatih Tekke aportó un valor significativo a Trabzonspor", añadió el club. "Además de sus contribuciones al desarrollo de los jugadores integrados en nuestra plantilla durante este tiempo, proporcionó a nuestro club importantes beneficios tanto en el plano deportivo como en el económico. Al llevar la Copa de Turquía a nuestro palmarés, volvió a inscribir su nombre en la historia de Trabzonspor".



