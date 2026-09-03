AFP
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CAOS para Mohamed Salah, ya que el técnico del Trabzonspor, Fatih Tekke, deja el club apenas unos días después de que se bloqueara su dimisión
El drama en los despachos precede a la salida de Tekke
La situación en el Trabzonspor llegó esta semana a un punto crítico, ya que el club confirmó por fin la salida del entrenador Tekke. La decisión supone una gran sorpresa, dado que la directiva había respaldado públicamente al técnico hace menos de siete días. La crisis comenzó inmediatamente después de una humillante derrota por un global de 5-0 a manos del conjunto húngaro Ferencvaros en el play-off de la Europa League.
Tras ese desastre continental, Tekke intentó de forma sorprendente dimitir, afirmando que «tengo derecho a castigarme a mí mismo» por el pobre rendimiento del equipo. Sin embargo, en un giro insólito, el club se negó inicialmente a dejarle marchar. La cúpula emitió un comunicado oficial en el que confirmaba que su dimisión había sido «rechazada» e insistió en que dirigiera al equipo en su siguiente compromiso doméstico. Ese breve voto de confianza se evaporó rápidamente después de que el equipo cayera por 2-1 ante el Amedspor el martes.
- Getty Images Sport
Comunicado oficial del club sobre la salida
Con el ambiente en torno al club volviéndose tóxico, se celebraron nuevas conversaciones entre el entrenador y la directiva para encontrar una solución. Esto desembocó en un acuerdo mutuo para rescindir su contrato con efecto inmediato. El club publicó un amplio comunicado en el que explicaba la decisión.
El comunicado decía: "Como resultado de las conversaciones mantenidas, hemos acordado de mutuo acuerdo separar nuestros caminos de Fatih Tekke en línea con los intereses y los objetivos de futuro de Trabzonspor".
El club quiso destacar el impacto positivo que tuvo el técnico durante su etapa en el banquillo, especialmente en lo referente a títulos y estabilidad financiera. "Durante el período aproximado de 18 meses en el que estuvo al frente, Fatih Tekke aportó un valor significativo a Trabzonspor", añadió el club. "Además de sus contribuciones al desarrollo de los jugadores integrados en nuestra plantilla durante este tiempo, proporcionó a nuestro club importantes beneficios tanto en el plano deportivo como en el económico. Al llevar la Copa de Turquía a nuestro palmarés, volvió a inscribir su nombre en la historia de Trabzonspor".
Nueva hoja de ruta para los gigantes turcos
La salida marca el final de una era para Tekke, que estaba claramente dolido por la reciente regresión del equipo. El comunicado continuó: "En el punto al que hemos llegado hoy, hemos alcanzado un entendimiento mutuo con nuestro entrenador, quien expresó que nunca podría aceptar que su presencia causara daño alguno a Trabzonspor de ninguna manera, de que es inevitable trazar una nueva hoja de ruta situando los intereses del club por encima de todo lo demás".
El club concluyó su homenaje deseándole lo mejor al técnico de 48 años en su próximo capítulo en el fútbol profesional, y añadió: "Agradecemos a nuestro entrenador el esfuerzo, el trabajo dedicado, los éxitos que logró y el valor que añadió a nuestro club hasta este momento. Deseamos a Fatih Tekke éxito en su futura carrera; como miembro de la comunidad de Trabzonspor, quiero expresar que siempre lo recordaremos con respeto por las hermosas emociones que trajo a nuestro club y el valioso legado que dejó atrás".
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Salah, en el limbo tras un brillante comienzo
Para Mohamed Salah, el momento de la salida dista mucho de ser ideal. El rey egipcio se incorporó al conjunto turco en un sonado movimiento estival y ha sido uno de los pocos puntos positivos en un complicado inicio de temporada. La leyenda del Liverpool ha conseguido ver puerta en tres ocasiones en solo cinco apariciones, lo que demuestra que aún conserva la pegada que le convirtió en un icono de la Premier League.
Mientras continúa la búsqueda de un sustituto permanente, el club ha confirmado que Huseyin Cimsir asumirá el cargo de entrenador interino para el próximo partido. A pesar de los goles de Salah, Trabzonspor solo ha logrado una victoria en sus tres primeros encuentros de liga, y la presión aumenta para reconducir la temporada.
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