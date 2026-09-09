El Chelsea se repuso de una desventaja de dos goles para lograr una dramática victoria por 6-3 sobre el Leeds en la tercera ronda de la Carabao Cup en Stamford Bridge. Ocho de los nueve goles del partido llegaron en una caótica segunda parte.

El Chelsea hizo nueve cambios respecto a la derrota del domingo contra el Arsenal y se vio por detrás muy pronto. Los goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson dieron a los visitantes una sorprendente ventaja de 2-0 poco después del descanso.

Sin embargo, los locales respondieron con una devastadora racha de cuatro goles en solo 12 minutos. La espectacular remontada convirtió una posible sorpresa en una contundente victoria para el conjunto londinense.