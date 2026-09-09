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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

¡Caos en Stamford Bridge! Cole Palmer inspira la increíble remontada del Chelsea mientras el Leeds se derrumba en un thriller de nueve goles en la Carabao Cup

Chelsea
C. Palmer
Carabao Cup
Chelsea vs Leeds
Leeds

El Chelsea protagonizó una impresionante remontada en la segunda parte en Stamford Bridge, marcando cuatro goles en 12 minutos para vencer al Leeds United por 6-3 en la tercera ronda de la Carabao Cup. Tras irse al descanso con 1-0 en contra, Xabi Alonso hizo cuatro sustituciones al descanso mientras Cole Palmer y Pedro Neto daban la vuelta a un frenético thriller de nueve goles.

  • El Chelsea firma una impresionante remontada en la segunda parte

    El Chelsea se repuso de una desventaja de dos goles para lograr una dramática victoria por 6-3 sobre el Leeds en la tercera ronda de la Carabao Cup en Stamford Bridge. Ocho de los nueve goles del partido llegaron en una caótica segunda parte.

    El Chelsea hizo nueve cambios respecto a la derrota del domingo contra el Arsenal y se vio por detrás muy pronto. Los goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson dieron a los visitantes una sorprendente ventaja de 2-0 poco después del descanso.

    Sin embargo, los locales respondieron con una devastadora racha de cuatro goles en solo 12 minutos. La espectacular remontada convirtió una posible sorpresa en una contundente victoria para el conjunto londinense.

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Los cambios al descanso transforman el partido en Stamford Bridge

    El entrenador Xabi Alonso dio la vuelta a la eliminatoria al hacer cuatro sustituciones en el descanso. Palmer encabezó la entrada de los suplentes e inmediatamente impulsó al equipo local hacia adelante.

    Palmer provocó y transformó un penalti antes de empatar apenas dos minutos después. Otro suplente, Pedro Neto, completó una remontada de seis minutos para poner al Chelsea 3-2 por delante. Danny Welbeck añadió un cuarto poco después tras una asistencia de Morgan Rogers.

    El Leeds intentó reconstruir su actuación deshecha cuando Dominic Calvert-Lewin recortó distancias. Sin embargo, Valentin Barco marcó su primer gol con el Chelsea antes de que Welbeck cabeceara su segundo en el tiempo añadido.

  • Un thriller de nueve goles deja al Leeds al borde del colapso

    El Leeds había firmado inicialmente una excelente actuación a domicilio durante el primer periodo. Pese a sus buenas sensaciones iniciales, el conjunto visitante se desmoronó por completo bajo una presión incesante en la segunda mitad. Su colapso defensivo dio al Chelsea el control total del partido.

    Rogers tuvo un impacto tremendo al salir desde el banquillo, al repartir tres asistencias durante la avalancha. Su creatividad ayudó a que el Chelsea aprovechara el repentino colapso defensivo del Leeds.

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El Chelsea se mete en el sorteo de la cuarta ronda

    La victoria garantiza que el Chelsea se convierta en el sexto equipo en asegurarse su plaza en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Se une a Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland y Newcastle, que ganaron el martes.

    Los 10 encuentros restantes de la tercera ronda se disputarán el próximo martes, miércoles y jueves. Equipos de todo el país lucharán por las últimas plazas en los octavos de final.

    El sorteo de la cuarta ronda tendrá lugar la noche del próximo miércoles. Se celebrará inmediatamente después de que concluya el duelo del Manchester United con el Brighton.

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