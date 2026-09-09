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¡Caos en Stamford Bridge! Cole Palmer inspira la increíble remontada del Chelsea mientras el Leeds se derrumba en un thriller de nueve goles en la Carabao Cup
El Chelsea firma una impresionante remontada en la segunda parte
El Chelsea se repuso de una desventaja de dos goles para lograr una dramática victoria por 6-3 sobre el Leeds en la tercera ronda de la Carabao Cup en Stamford Bridge. Ocho de los nueve goles del partido llegaron en una caótica segunda parte.
El Chelsea hizo nueve cambios respecto a la derrota del domingo contra el Arsenal y se vio por detrás muy pronto. Los goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson dieron a los visitantes una sorprendente ventaja de 2-0 poco después del descanso.
Sin embargo, los locales respondieron con una devastadora racha de cuatro goles en solo 12 minutos. La espectacular remontada convirtió una posible sorpresa en una contundente victoria para el conjunto londinense.
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Los cambios al descanso transforman el partido en Stamford Bridge
El entrenador Xabi Alonso dio la vuelta a la eliminatoria al hacer cuatro sustituciones en el descanso. Palmer encabezó la entrada de los suplentes e inmediatamente impulsó al equipo local hacia adelante.
Palmer provocó y transformó un penalti antes de empatar apenas dos minutos después. Otro suplente, Pedro Neto, completó una remontada de seis minutos para poner al Chelsea 3-2 por delante. Danny Welbeck añadió un cuarto poco después tras una asistencia de Morgan Rogers.
El Leeds intentó reconstruir su actuación deshecha cuando Dominic Calvert-Lewin recortó distancias. Sin embargo, Valentin Barco marcó su primer gol con el Chelsea antes de que Welbeck cabeceara su segundo en el tiempo añadido.
Un thriller de nueve goles deja al Leeds al borde del colapso
El Leeds había firmado inicialmente una excelente actuación a domicilio durante el primer periodo. Pese a sus buenas sensaciones iniciales, el conjunto visitante se desmoronó por completo bajo una presión incesante en la segunda mitad. Su colapso defensivo dio al Chelsea el control total del partido.
Rogers tuvo un impacto tremendo al salir desde el banquillo, al repartir tres asistencias durante la avalancha. Su creatividad ayudó a que el Chelsea aprovechara el repentino colapso defensivo del Leeds.
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El Chelsea se mete en el sorteo de la cuarta ronda
La victoria garantiza que el Chelsea se convierta en el sexto equipo en asegurarse su plaza en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Se une a Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland y Newcastle, que ganaron el martes.
Los 10 encuentros restantes de la tercera ronda se disputarán el próximo martes, miércoles y jueves. Equipos de todo el país lucharán por las últimas plazas en los octavos de final.
El sorteo de la cuarta ronda tendrá lugar la noche del próximo miércoles. Se celebrará inmediatamente después de que concluya el duelo del Manchester United con el Brighton.
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