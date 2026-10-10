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¡Caos en LaLiga! Los aficionados del Rayo Vallecano obligan a suspender el partido contra el Athletic Club en medio de las protestas
Estallan protestas en el Estadio de Vallecas
Las tensiones que llevaban meses gestándose alcanzaron por fin un punto de ruptura en el barrio madrileño de Vallecas, donde la afición local lanzó una protesta coordinada contra la cúpula del club.
El partido apenas había llegado al minuto 13 cuando la primera tanda de objetos fue lanzada al césped, lo que obligó al árbitro a detener el juego por la seguridad de los jugadores. Lo que siguió fue una serie de interrupciones y reanudaciones mientras los responsables del club y la policía luchaban por recuperar el control de un estadio que se había convertido en un escenario de desafío.
El principal objetivo de la ira de los aficionados era Raul Martin Presa, propietario y presidente del club desde hace años. La afición está cada vez más desilusionada con su gestión y cita la falta de inversión y el deterioro de las instalaciones del club.
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Las estrellas del Rayo no logran calmar a los aficionados enfadados
Mientras el partido seguía detenido, el speaker del estadio lanzó una seria advertencia en el minuto 20, al afirmar que el encuentro sería suspendido si las protestas continuaban. A pesar de estas amenazas, el ambiente siguió siendo hostil, y los ultras "Bukaneros", los seguidores más ruidosos y radicales del club, encabezaron a la grada con cánticos ensordecedores exigiendo la dimisión inmediata de Presa.
La situación se volvió tan tensa que se vio a las estrellas del Rayo Oscar Valentin e Isi Palazon acercándose a la grada para pedir calma, pero sus esfuerzos fueron ignorados en gran medida por la masa de aficionados frustrados.
La magnitud de la interrupción fue considerable, con el césped cubierto de diversos objetos. Más allá de los restos habituales, los aficionados utilizaron aviones de papel y pelotas pequeñas para cubrir la superficie de juego, asegurándose de que el balón no pudiera moverse con seguridad entre los equipos.
Una temporada de descontento en Madrid
Este partido fue especialmente significativo, ya que supuso la primera aparición liguera del Rayo en su estadio esta temporada. El club se ha visto envuelto en un amargo conflicto con las autoridades del gobierno local por la seguridad y la integridad estructural del Estadio de Vallecas. Anteriormente, la administración regional había revocado la licencia del estadio debido a su «estado ruinoso y supuestamente inseguro», lo que obligó al equipo a disputar sus partidos como local en el cercano barrio de Leganés.
Este traslado fue recibido con un feroz boicot por parte de la mayoría de la afición del Rayo, que se negó a desplazarse y, en su lugar, exigió que el club resolviera los problemas en su hogar histórico en vez de huir a un distrito rival. El regreso del sábado debía ser una vuelta a casa, pero rápidamente se transformó en un juicio público a la directiva del club.
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La indignación de la afición del Rayo contra Presa llega al límite
La ira dirigida contra Presa no es un fenómeno nuevo, pero la intensidad de las últimas protestas sugiere que se ha llegado a un punto de no retorno. Durante un amistoso de pretemporada contra el Cagliari, el estadio apareció cubierto de pintadas con el mensaje «Presa, vete ya», dirigidas específicamente al palco presidencial. Los aficionados sienten que el alma de su club de izquierdas y centrado en la comunidad está siendo erosionada por un estilo de gestión que ignora las necesidades de la afición y de la comunidad local.
El consejero regional de Deportes, Mariano de Paco, había intentado rebajar la tensión antes del saque inicial, recurriendo a las redes sociales para afirmar: «El Rayo tendrá el estadio que se merece. Tened fe». Sin embargo, esa fe parece haberse evaporado entre los seguidores rayistas, que vieron en la reapertura del estadio la plataforma perfecta para expresar sus quejas en un escenario nacional.
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