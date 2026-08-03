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Caos en la pretemporada del Barcelona, ya que el equipo de Hansi Flick se ve obligado a cancelar el amistoso contra un equipo del Championship
Los planes de Flick, trastocados por la crisis de lesiones del Preston
La gira veraniega del Barcelona por Inglaterra ha quedado patas arriba después de que su próximo partido contra el Preston North End fuera cancelado apenas un día antes del saque inicial. El conjunto catalán se había estado preparando para el encuentro en St George’s Park, tras su reciente viaje a Midlands para enfrentarse al Birmingham City. Sin embargo, según Diario SPORT, el club de Championship informó a los campeones de LaLiga de que no podría alinear a un equipo completo debido a las lesiones.
Tras un duelo físico en una derrota amistosa ante el Stockport County, el club de Lancashire se quedó con la plantilla en cuadro. En lugar de arriesgar más lesiones de sus jugadores veteranos con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, el equipo de la EFL habría ofrecido alinear en su lugar a un equipo sub-21.
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Flick rechaza el compromiso con el equipo juvenil
El Barcelona, sin embargo, no estaba interesado en enfrentarse a un equipo en desarrollo, ya que Flick quería que sus jugadores adquirieran experiencia ante profesionales sénior. El técnico alemán busca minutos de alta intensidad para implementar sus ideas tácticas, y se consideró que un partido contra jóvenes promesas era insuficiente para las necesidades de la plantilla. En consecuencia, el vigente campeón de LaLiga optó por cancelar el partido por completo en favor de una sesión de entrenamiento.
El repentino cambio de planificación significa que es probable que el Barcelona vuele de regreso a España antes de lo previsto inicialmente. La plantilla había estado utilizando el centro nacional de fútbol de la Federación Inglesa como base, pero, sin el partido contra el Preston, el cuerpo técnico ha decidido trasladar sus últimos preparativos.
La derrota ante el Birmingham deja interrogantes para Flick
Este contratiempo en la planificación llega después de un exigente partido del Barcelona contra el Birmingham City en St. Andrew's. El conjunto azulgrana empató 2-2 antes de caer finalmente por 3-2 en la tanda de penaltis. Flick aprovechó la ocasión para dar el debut a Karim Adeyemi, aunque el técnico alemán ofreció una valoración contundente sobre la primera aparición del exextremo del Borussia Dortmund con la camiseta azulgrana.
A pesar de la derrota en los penaltis, el entrenador sacó varias conclusiones positivas del amistoso y se mostró optimista sobre el esfuerzo general de su plantilla.
«Creo que jugamos bien, Birmingham tiene un equipo fuerte y nosotros tenemos un equipo joven», comentó Flick. «Quizá en alguna situación faltó confianza con el balón, jugar más entre líneas. También cometimos algunos errores en la salida de balón. Pero, en general, estoy contento».
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El foco se desplaza al Nottingham Forest y al Udinese
El Barcelona todavía tiene varios amistosos programados, incluido un duelo contra el Nottingham Forest el 8 de agosto. Ese mismo día, está previsto que otro once del Barça se enfrente al Udinese italiano, lo que pone de relieve la profundidad que Flick está tratando de construir en su plantilla.
Flick sigue siendo optimista sobre la trayectoria de su plantilla, pese a la ausencia de varias estrellas clave que formaron parte de la exitosa campaña de España en el Mundial. Lamine Yamal, Ferran Torres y Gavi están entre quienes siguen disfrutando de un descanso prolongado. «Me centro en el equipo que tengo ahora y en los jugadores que tengo ahora. No sueño; estoy aquí», concluyó Flick. «Lo que veo es que tenemos mucha calidad, también entre los jugadores jóvenes».
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