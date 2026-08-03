La gira veraniega del Barcelona por Inglaterra ha quedado patas arriba después de que su próximo partido contra el Preston North End fuera cancelado apenas un día antes del saque inicial. El conjunto catalán se había estado preparando para el encuentro en St George’s Park, tras su reciente viaje a Midlands para enfrentarse al Birmingham City. Sin embargo, según Diario SPORT, el club de Championship informó a los campeones de LaLiga de que no podría alinear a un equipo completo debido a las lesiones.

Tras un duelo físico en una derrota amistosa ante el Stockport County, el club de Lancashire se quedó con la plantilla en cuadro. En lugar de arriesgar más lesiones de sus jugadores veteranos con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina, el equipo de la EFL habría ofrecido alinear en su lugar a un equipo sub-21.