El Mulbarton ha expresado una importante frustración por cómo el organismo rector gestionó el proceso, al afirmar que la FA les dijo inicialmente que la apelación de Woodford «no era admisible», una postura con la que el club asegura que «coincide». Sin embargo, la situación cambió cuando el asunto se elevó a un subcomité de la Professional Game Board de la FA para una segunda revisión. Tras estas deliberaciones, el organismo rector dictaminó que el partido debe jugarse de nuevo en su totalidad el martes 29 de septiembre.

La decisión ha dejado tocado al Mulbarton, ya que considera que la victoria que se ganó sobre el terreno de juego le ha sido arrebatada por circunstancias ajenas a su control. El club trató de combatir la resolución durante la fase de revisión, pero sus argumentos no prosperaron.