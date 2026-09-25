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¡Caos en la FA Cup! El Mulbarton Wanderers, obligado a jugar un replay contra el Woodford Town tras un error arbitral en un penalti
Un error técnico invalida el resultado original
La polémica se originó en un momento decisivo del minuto 30 del partido original, cuando al Woodford Town se le concedió un penalti. Aunque el Woodford transformó con éxito la pena máxima, el árbitro advirtió invasión del área por parte de jugadores atacantes y, posteriormente, anuló el gol.
En lugar de aplicar el procedimiento correcto, el colegiado señaló erróneamente un libre indirecto a favor del Mulbarton. Según la Regla 14 del juego, si un jugador atacante invade el área de penalti y el balón entra en la portería, el gol debe ser anulado y el penalti debe repetirse a favor del Woodford.
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El subcomité de la FA interviene
El Mulbarton ha expresado una importante frustración por cómo el organismo rector gestionó el proceso, al afirmar que la FA les dijo inicialmente que la apelación de Woodford «no era admisible», una postura con la que el club asegura que «coincide». Sin embargo, la situación cambió cuando el asunto se elevó a un subcomité de la Professional Game Board de la FA para una segunda revisión. Tras estas deliberaciones, el organismo rector dictaminó que el partido debe jugarse de nuevo en su totalidad el martes 29 de septiembre.
La decisión ha dejado tocado al Mulbarton, ya que considera que la victoria que se ganó sobre el terreno de juego le ha sido arrebatada por circunstancias ajenas a su control. El club trató de combatir la resolución durante la fase de revisión, pero sus argumentos no prosperaron.
La integridad del juego, en entredicho
En un comunicado contundente, el Mulbarton Wanderers admitió que está «profundamente dolido y decepcionado» por el veredicto final. También expresó serias preocupaciones por las implicaciones a largo plazo de esta decisión, al sugerir que podría abrir la veda a futuras impugnaciones.
El club advirtió de que esta resolución corre el riesgo de sentar un peligroso precedente para futuras eliminatorias de la FA Cup y expresó su temor por «la integridad del juego en su conjunto» si los errores técnicos de arbitraje pasan a ser motivo para invalidar resultados.
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Woodford Town da la bienvenida a la resolución
Por el contrario, el Woodford Town ha expresado su satisfacción con el resultado del proceso de apelación. En un comunicado público, el club dio las gracias a la FA por su «exhaustiva consideración» y por «alcanzar una decisión que garantiza que la eliminatoria pueda concluirse de acuerdo con las reglas de la FA Cup».
Lo que está en juego para la repetición del próximo partido sigue siendo increíblemente alto para ambos clubes. El ganador del encuentro reprogramado del martes se ganará el derecho a recibir al Gloucester City en la siguiente ronda, con ese partido previsto para el sábado 3 de octubre.
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